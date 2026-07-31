viernes 31  de  julio 2026
CRISIS

España: Unos 60.000 migrantes llegan a Ceuta desde Marruecos, Pedro Sánchez acude a la frontera

Ceuta es un pequeño territorio de 80.000 habitantes, por lo que la repentina y masiva afluencia ha desencadenado una crisis internacional para España

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se preparaba para llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.

ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP
Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba a punto de llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.Contenido relacion

Miles de migrantes cruzaron durante la noche desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según informó una fuente policial el 31 de julio, justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba a punto de llegar para gestionar la última crisis migratoria en la frontera.Contenido relacion

ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP
Retorno de migrantes a Marruecos.

Retorno de migrantes a Marruecos.

MINISTERIO DEL INTERIOR ESPAÑA EUROPA PRESS
Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie&nbsp;leer más&nbsp;bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). La ciudad autónoma de Ceuta ha amanecido con numerosas personas que seguían entrando desde Marruecos a primera hora de esta mañana después de una madrugada en la que la afluencia por la zona fronteriza no ha cesado. Miles de inmigrantes han accedido desde hoy a la ciudad autónoma a nado y también a pie leer más bordeando el espigón que separa de Marruecos la ciudad autónoma. Fuentes policiales precisan que son más de 20.000 las personas que habrían entrado a España.

Marcos Moreno / Europa Press

Las llegadas no cesaron durante la noche y continuaron este viernes por la mañana. En total, 18 personas han fallecido intentando alcanzar Ceuta, un pequeño territorio de 80.000 habitantes, indicó la fuente.

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"Toda la noche ha habido una afluencia" y, aunque esta fue menor que durante el día, "miles" de migrantes "han seguido llegando y siguen llegando todavía", agregó el funcionario.

Sin embargo, en paralelo al flujo de entrada, otros volvían a cruzar la frontera en sentido inverso, preguntando a los militares "¿Marruecos?" y señalando hacia la puerta, constató un periodista de AFP.

La repentina y masiva afluencia ha desencadenado una crisis internacional para el gobierno de España, que ha provocado críticas por parte de Italia y Finlandia y ha llevado a Francia a reforzar los controles en su frontera con España.

Para hacer frente a esta oleada de migrantes, el Ministerio del Interior español anunció el envío de tropas y de decenas de Guardias Civiles y policías, entre ellos un equipo de ocho buceadores, un buque y drones, que reforzarán la seguridad en Ceuta.

Pedro Sánchez llegó por la mañana a la frontera de Tarajal, donde tiene previsto reunirse con las fuerzas presentes y luego con los responsables regionales, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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"Completamente sumergido"

Miles de jóvenes se congregaron el jueves por la noche en el centro de la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos), situada junto a la frontera con el enclave español, según un periodista de la AFP.

Todavía no quedó claro el motivo de esta repentina oleada de migrantes, principalmente hombres jóvenes y adolescentes. Algunos afirmaron haber oído que "la frontera estaba abierta".

Siguiendo ese llamado, Abdelhakim recorrió "14 km a pie por las montañas" llegar a las puertas de Ceuta, donde finalmente no consiguió entrar.

"Nos dijeron de pasar por el mar. Pero me encontré completamente sumergido y vi a dos jóvenes (...) morir ante mis ojos", dijo. "Entonces retrocedí y me recordé que tenía dos hijos".

El contexto recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Rabat durante una disputa diplomática con España.

El Ministerio de Interior indicó el jueves que había acordado con Rabat medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

Hasta el momento, las autoridades marroquíes no han publicado ninguna declaración oficial. Al ser contactada por la AFP, la policía marroquí no respondió de inmediato.

En la madrugada del viernes, la policía marroquí recurrió a cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se había congregado en su lado de la frontera, constató la AFP.

Los jóvenes respondieron con lanzamientos de piedras y se incendiaron decenas de vehículos.

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo del 30 de julio desde Marruecos, a nado y por el espigón.

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Crisis diplomática en España

Las impactantes imágenes de cientos de personas cruzando la frontera provocaron una serie de repercusiones diplomáticas.

Italia pidió el jueves que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su "equivocada" política migratoria, tras lo cual el gobierno español convocó a su embajador en Madrid.

La ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó la propuesta italiana, considerando que "los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen".

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca también reiteraron las posturas de la administración Trump con respecto a la inmigración utilizando un video de Ceuta.

Por su parte, Francia anunció el viernes que reforzará los controles en la frontera española debido a la crisis.

La crisis se produce tras la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años de un presidente del Gobierno español, tras un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países.

En 2021, cuando más de 10.000 migrantes entraron a Ceuta, Rabat había relajado los controles fronterizos debido a una crisis diplomática relacionada con el Sáhara Occidental.

Marruecos se indignó entonces después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

Esa crisis se zanjó en 2022 tras el giro de Madrid en este delicado asunto, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

FUENTE: Con información de AFP/EFE/EUROPA PRESS

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