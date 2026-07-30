jueves 30  de  julio 2026
INMIGRACIÓN

EEUU responsabiliza a España y las políticas de extrema izquierda del repunte de llegadas a Ceuta

Ceuta registró este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo del 30 de julio desde Marruecos, a nado y por el espigón.&nbsp;

Varias personas llegan a España desde Marruecos, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo del 30 de julio desde Marruecos, a nado y por el espigón. 

Marcos Moreno / Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos responsabilizó a las autoridades españolas y sus "políticas de extrema izquierda" del repunte en las llegadas a Ceuta, donde miles de personas cruzaron este jueves por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

"El presidente (Donald) Trump lleva mucho tiempo advirtiendo a Europa de lo que ocurriría si siguiera aplicando políticas globalistas de extrema izquierda, entre ellas las que facilitan la inmigración masiva", recordó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones a Europa Press.

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La portavoz avisó así a "España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva (que) deberían cambiar de rumbo de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición".

Sus declaraciones llegaron después de que Ceuta registrara este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que accedieron a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que entraron de forma irregular, lo que coincidió con las celebraciones por el aniversario de la entronización del monarca marroquí, Mohamed VI.

De hecho, el Departamento de Estado estadounidense emitió una nota en la que felicitó tanto al rey como al "pueblo" de Marruecos por este motivo, al recordar la amistad "sólida" de casi 250 años entre Rabat y Washington.

Así, aprovechó para defender la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos se mostró inequívoco: (...) apoyamos la propuesta de autonomía de Marruecos —seria, creíble y realista— como única base para una solución justa, duradera y mutuamente aceptable".

FUENTE: Con información de EUROPA PRESS

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