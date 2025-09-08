lunes 8  de  septiembre 2025
ESCÁNDALO

Esposa de exministro español de izquierda denuncia maltratos

Las declaraciones son claves para entender y arrojar luz en torno al caso Ábalos, la presunta trama de corrupción más importante de los últimos años en España

El exministro de Transportes y exdiputado del PSOE, José Luis Ábalos

Europa Press

REDACCIÓN.- El canal español Telecinco estrena este lunes 8 de septiembre en prime time 'El precio de...', la primera entrega de su nuevo formato de investigación. Su primera entrega, titulada ‘El Precio de la Corrupción’, tratará sobre el caso José Luis Ábalos, y contará con el testimonio de Carolina Perles, exmujer del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, que rompe su silencio tras casi 20 años de relación.

La información publicada en el portal de Telecinco se destaca que en un avance que se ha publicado en las redes sociales se pueden ver fragmentos de la entrevista en los que hace denuncias graves sobre el compartimiento de quien fuera su esposo. "Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío". Así arranca la entrevista en la que Perles hace una descripción detallada de los momentos en que sufrió humillación.

Su primera entrega, titulada El precio de la corrupción, incluirá la emisión de un documental dirigido por Santi Acosta y Nuria Escribano con el revelador testimonio durante más de 16 horas de grabación de Carolina Perles en torno a su experiencia y vivencias durante casi dos décadas junto al exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento del Gobierno de España, según revelan medios españoles.

Sus impactantes declaraciones, claves para entender y arrojar luz en torno al caso Ábalos, la presunta trama de corrupción más importante de los últimos años en España, irán acompañadas del testimonio de Víctor de Aldama y de las informaciones de los periodistas de investigación más relevantes de nuestro país que están siguiendo el caso: Esteban Urreiztieta, subdirector de EL MUNDO, Ketty Garat, Alejandro Entrambasaguas, Javier Chicote e Irene Tabera.

Además de estas figuras, El precio de la corrupción contará para su debate en el plató con otros expertos para analizar y valorar las imágenes y el contenido del documental.

