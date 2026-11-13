Fiscalía de Paraguay señala que varios países hallan activos vinculados con escándalo de Ueno Bank

Agentes de policía custodian una sucursal del banco UENO en Asunción, Paraguay, el 8 de noviembre de 2026.

ASUNCIÓN.- La Fiscalía de Paraguay informó este viernes que países hallaron fondos vinculados al banco digital Ueno Bank, cuyo colapso provocó la caída del expresidente Santiago Peña.

El fiscal Francisco Cabrera señaló, en conferencia de prensa ,que varios países "ya han contestado en forma afirmativa la presencia de activos" y que "se están haciendo las diligencias correspondientes para pedir el congelamiento" de estos valores.

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Sin embargo, no especificó a qué países se refería.

La Fiscalía anunció el lunes el inicio de gestiones informales con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar dinero de Ueno y sus empresas vinculadas.

Cabrera informó que el jueves tuvo "una reunión preliminar con los fiscales de Luxemburgo y se afinaron detalles para lo que va a ser el eventual pedido de cooperación con ellos".

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por graves problemas de solvencia, y cientos de miles de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos.

El BCP informó el jueves a la AFP que ya devolvió mediante un fondo de garantías la totalidad de sus ahorros al 80% de los 1,8 millones de depositantes de Ueno. Pero el grueso del dinero depositado sigue sin aparecer, incluidos más de 800 millones de dólares en fondos públicos.

Justicia adelanta dos procesos

La justicia paraguaya lleva adelante dos investigaciones en paralelo. Una está centrada en los directivos de Ueno Bank, 10 de los cuales se encuentran detenidos. La otra, en torno al expresidente Santiago Peña y al expresidente del BCP Carlos Carvallo, ambos en prisión preventiva.

La Fiscalía detuvo este viernes a tres exintegrantes del directorio del Banco Central (BCP), por presunción de haber ignorado advertencias sobre la insolvencia de Ueno Bank, tras allanar sus viviendas.

Según la orden de detención de la Fiscalía publicada en la prensa local, los tres presuntamente conocían desde diciembre de 2025 las irregularidades financieras de Ueno, pero omitieron adoptar medidas correctivas y permitieron que la entidad siguiera captando depósitos.

Las detenciones se produjeron un día después de que fuera arrestado el superintendente de Bancos del BCP, Holger Insfrán.

FUENTE: Con información de AFP