Ucrania y Rusia acuerdan canje de prisioneros y seguir negociaciones

Negociadores de Rusia y Ucrania junto a representantes de Estados Unidos en un diálogo en Abu Dabi.

Rusia y Ucrania acordaron un canje de prisioneros "a gran escala" y proseguir con el diálogo tras las negociaciones en Abu Dabi bajo mediación de emisarios estadounidenses, que se reunirán el jueves por separado con Volodimir Zelenski y Vladimir Putin.

Al final de esta trilateral, la primera desde el inicio de la guerra en Medio Oriente en febrero que desvió la atención, no se anunciaron avances sobre las desavenencias de fondo, en especial acerca del territorio. También discrepan sobre el papel que los europeos deberán desempeñar en el futuro.

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"Persisten diferencias significativas" entre ambos bandos, reconoció el jefe del equipo negociador ucraniano, Rustem Umiérov, en Telegram. "Todavía queda mucho trabajo difícil por delante, pero hay oportunidades para continuar el proceso de negociación", resumió.

Como en otras ocasiones, ucranianos y rusos se pusieron de acuerdo para un intercambio de prisioneros que, según el jefe de la delegación rusa Vladimir Medinski, será "a gran escala", aunque los detalles se conocerán con posterioridad.

La segunda ronda negociadora de dos días duró apenas dos horas, después de una primera jornada el martes más extensa.

El diálogo continúa

"El diálogo continuará, sin duda", declaró a periodistas el jefe de la delegación rusa.

Del lado de Kiev, un miembro de la delegación, David Arakhamia, aseguró que se ha logrado un "gran avance" en estas dos jornadas.

"Creo que tenemos una buena dinámica para alcanzar una solución antes de que comience el próximo año", declaró.

Aprovechando este impulso tras meses de estancamiento, el negociador estadounidense Jared Kushner dijo que él y su par Steve Witkoff se reunirán el jueves en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, y posteriormente con el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski en Dublín.

Kushner espera que la reunión con Putin sirva para "revisar lo que se discutió hoy e intentar avanzar más" en algunos de los temas abordados, ya que ven "algunas oportunidades".

El encuentro con Zelenski permitirá "explorar más a fondo algunas de las ideas que se nos ocurrieron aquí hoy", añadió el yerno del presidente Donald J. Trump.

Las negociaciones del miércoles debían centrarse en "medidas de distensión" sobre la energía y en el mar Negro, afirmó el martes Zelenski.

Una fuente de la delegación ucraniana que pidió mantener el anonimato declaró que, después de la trilateral, los negociadores de Kiev se reunieron con representantes europeos y estadounidenses.

Desde Copenhague, Zelenski se ha mostrado "satisfecho" con un "cambio" de enfoque de Washington durante las conversaciones.

Una de las novedades de la cita fue que Estados Unidos consideró necesario incluir eventualmente a los aliados europeos de Ucrania a las conversaciones, como reclamaba desde hace tiempo Kiev.

La negociación de este punto no ha sido "fácil", reconoció Zelenski tras pedir a Europa que designe en noviembre a un representante para el diálogo.

Evitar un conflicto similar

Rusia ha intentado mantener a Europa al margen de las conversaciones hasta ahora y no parece haber cambiado de parecer.

Moscú "no ha recibido ni una sola iniciativa de paz ni una sola propuesta concreta de paz por parte de los países europeos. Por lo tanto, no está claro qué hay que debatir", insistió Medinski.

En este sentido el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró a periodistas que no estaba previsto ningún contacto entre Moscú y representantes europeos en Abu Dabi.

Según una fuente, EEUU quiere salir de ciertos callejones diplomáticos sin salida, en particular el tema del territorio, con "una perspectiva más global y estratégica" sobre las deficiencias de la "arquitectura de seguridad", con el fin de evitar que el conflicto se repita.

Jared Kushner pidió el martes un "nuevo" marco de seguridad para Ucrania y Rusia, pero también para Europa, con el fin de garantizar "décadas, o incluso siglos, de paz".

Hasta ahora, más allá de un alto el fuego, la postura de Moscú ha sido exigir un acuerdo sobre el fondo del problema, en particular sobre el reparto del territorio y la creación de una nueva arquitectura de seguridad en Europa.

En una declaración conjunta, europeos y estadounidenses respaldaron el martes una "arquitectura y unos mecanismos de seguridad europeos sólidos para la posguerra", pero exigieron respeto a "la soberanía" y la "integridad territorial" de Ucrania.

FUENTE: Con información de AFP.