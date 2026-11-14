Putin pisa las islas que Japón reclama y Tokio no sabe qué hacer

En agosto de 2026, Vladimir Putin bajó de un avión en Etorofu, una isla de 3.000 kilómetros cuadrados al norte de Japón y visitó una planta de procesamiento de pescado, un hospital y una escuela. Luego probó caviar frente a las cámaras y se fue. Fue la primera vez que un presidente ruso pisó cualquiera de las cuatro islas bajo reclamo japonés desde 1945. Hasta el momento, Tokio no tomó medidas más allá de la protesta. La pregunta es qué quiso decir Putin y por qué Tokio prefiere no escucharlo.

Japón aceptó rendirse el 15 de agosto de 1945 y firmó la rendición el 2 de septiembre. La Unión Soviética, que le declaró la guerra una semana antes del 15 de agosto, avanzó después de la capitulación y ocupó las cuatro islas entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. Los 17.000 nipones que vivían allí fueron expulsados. En 1956, los dos países pusieron fin por escrito al estado de guerra, pero nunca firmaron el tratado de paz que debía poner fin a la disputa territorial. En esa misma declaración de 1956, Moscú se comprometió a entregar las dos islas más pequeñas cuando se firmara la paz. Ese tratado no se firmó y, en 1960, Moscú agregó una nueva condición con la salida de las tropas extranjeras de Japón, lo que dejó la fórmula bloqueada. Shinzo Abe, el primer ministro que más se empeñó en resolverlo, se reunió 27 veces con Putin, pero no obtuvo nada. En 2022, cuando Japón sancionó a Rusia por la invasión de Ucrania, Moscú suspendió las negociaciones y también las visitas de los ancianos japoneses a las tumbas de sus padres en las islas.

Lo segundo que casi nadie sabe es por qué Rusia no devuelve las dos islas Se trata de geografía militar, porque las islas cierran el mar de Ojotsk, un mar interior donde Rusia esconde sus submarinos nucleares portadores de misiles para garantizar que nadie ataque a Rusia sin recibir una respuesta. Los estrechos entre esas islas son las puertas de ese refugio y quien tenga las islas controla los accesos. Rusia instaló allí misiles antibuque y reactivó una base aérea. Es decir, la devolución de Etorofu y Kunashiri tocaría directamente una pieza de la defensa del arma final rusa. Por eso, una restitución de las cuatro islas siempre fue mucho menos plausible que la vieja fórmula de las dos pequeñas. Estas últimas eran lo único negociable, pero Putin acaba de enterrar también esa tratativa.

Entonces por qué el mandatario ruso, con una guerra abierta en Ucrania, la economía tensada y la seguridad personal deteriorada al punto de moverse con baterías antiaéreas en la caravana, dedica un día a una isla de pescadores. Precisamente porque el presidente ruso tiene buena parte del mundo cerrada y debe elegir con cuidado dónde aparece. Dentro de su país, en cambio, cada viaje es una demostración sin costo diplomático, y el Lejano Oriente es la zona donde su presencia cuesta menos y rinde más. Tres semanas después, Putin volvió a la región, a Vladivostok, para el foro económico que Rusia organiza cada septiembre. Leídos juntos, los dos viajes forman un solo mensaje. Putin exhibe movilidad donde puede, y elige un escenario donde cada paso humilla a un vecino sin costo. Etorofu es un acto de poder barato porque alcanza con aparecer.

Hay un segundo mensaje, dirigido a Tokio. Con Abe, Putin jugó a que las islas eran negociables porque Japón, a cambio de esa esperanza, mantenía su distancia respecto de las sanciones occidentales y financiaba proyectos rusos. Esa función se terminó. Japón sancionó a Rusia, entregó ayuda a Ucrania y se alineó con Estados Unidos frente a China. Moscú ya no tiene nada que ganar con la esperanza japonesa, y por lo tanto la mató en público. Putin dijo, después de la visita, que la culpa del deterioro es enteramente de Japón. El 4 de septiembre se inauguró en Jabárovsk un monumento encargado por el propio Putin de un soldado soviético de bronce de 15 metros que rompe a culatazos un mojón fronterizo japonés con el crisantemo imperial, el emblema que todavía hoy usa el emperador y figura en los pasaportes japoneses. Tokio pidió que no se instalara y luego exigió que lo retiraran. El monumento encaja en una campaña histórica cada vez más compartida por Moscú y Pekín, que vuelve a presentar 1945 como una victoria conjunta contra el militarismo japonés. Entre tanto, aviones y barcos rusos rondan el archipiélago con creciente frecuencia.

Del lado japonés, el cuadro es peor de lo que parece. Sanae Takaichi llegó al gobierno en octubre de 2025 vendiendo firmeza. Su marca es la defensa, el rearme y la dureza frente a China. Frente a Rusia, la respuesta verbal fue dura, pero la reacción material fue mínima. Según trascendió en Tokio, los servicios japoneses no supieron de la visita con anticipación, y la primera ministra, furiosa, ordenó a la cancillería informarle de cada movimiento ruso. Este ministerio, según sus propios funcionarios, no recibió una sola instrucción sobre qué hacer. Takaichi terminó reuniéndose con Muneo Suzuki, un diputado veterano de su partido, conocido por sus simpatías por Moscú y por viajar a Rusia en plena guerra, porque es el único canal que le queda. En esa reunión admitió que no tiene contacto con el Kremlin. Un gobierno que vende fortaleza confesó que no tiene ni teléfono al que llamar.

Aquí entra el relato oficial. La explicación que el gobierno hace circular es que Japón no puede responder porque depende del petróleo y el gas rusos, y que con el conflicto de Medio Oriente esa dependencia se volvió crítica. Es una explicación con algo de cierto y mucho de conveniente. Japón casi no compra petróleo ruso desde 2022. Lo que adquiere es gas natural licuado del proyecto Sajalín 2, cerca del 9% de sus importaciones del fluido, con contratos largos y baratos que las propias empresas niponas consideran reemplazables, aunque a mayor costo. Es una restricción real, pero elegida, y explica por qué el archipiélago no impone nuevas sanciones. No explica por qué no retiró al embajador, un gesto que no toca un solo metro cúbico de gas y que Japón sí hizo en 2010 cuando Medvedev visitó otra de las islas. El gas es la coartada que cubre una decisión política: no provocar a Rusia en ninguna circunstancia.

El relato energético sirve para tapar otro cuento, y ese otro tiene dos partes. La primera es que la cuestión de las islas está muerta, y que ningún gobierno japonés quiere ser el que lo diga en voz alta. Durante 80 años el reclamo fue un ritual nacional, con un día conmemorativo, carteles del gobierno en las calles de Tokio y una promesa a los ancianos expulsados. Admitir que Rusia cerró el tema para siempre es un costo político que Takaichi no está dispuesta a pagar. La segunda parte es más grave, porque Japón pasó décadas desplazando su atención estratégica del norte al suroeste, hacia Taiwán y China. Rusia acaba de recordarle, en coordinación cada vez más explícita con China, que el frente antiguo no desapareció. Un país que se prepara para un conflicto en un frente y descubre que el otro sigue abierto tiene un problema estratégico.

Y aquí aparece Estados Unidos, el gran ausente. El relato del gas no lo menciona, y no es casualidad. La continuidad de Sajalín 2 depende en parte de excepciones explícitas al régimen de sanciones estadounidense, que autorizan las transacciones del proyecto, incluidas las que pasan por un banco ruso sancionado. La última licencia del Tesoro se renovó el 11 de junio de 2026 y vence el 18 de diciembre. Washington presiona desde hace un año para que Tokio reduzca sus compras de energía rusa y, por separado, quiere venderle más gas propio. Cada vez que el gobierno japonés dice que depende del gas ruso, en realidad quiere decir que depende de que Washington siga renovando una excepción cada seis meses. Mencionar a Estados Unidos rompería el relato por los dos lados. Por una parte, mostraría que la dependencia de Rusia es una concesión estadounidense; y por otra, que Japón, para responder a Putin, necesita que su aliado decida primero qué quiere. Hay además un dato que Tokio prefiere no subrayar. El tratado de seguridad con Estados Unidos protege los territorios bajo administración japonesa, pero Etorofu no está bajo administración japonesa. Washington reconoce el reclamo de Tokio, pero la cláusula de defensa mutua no convierte hoy a esas islas en territorio que fuerzas estadounidenses deban defender.

Todo esto, en conjunto, explica la asimetría de fondo. Rusia tiene escalada barata y Japón tiene intensificación cara. Putin puede visitar Etorofu, instalar misiles, levantar un monumento ofensivo o mandar aviones alrededor del archipiélago, y cada movimiento le cuesta casi nada. Para Japón, en cambio, cada escalón toca el gas, Ucrania, China o la relación con Estados Unidos. Y si bien Japón tiene poder, carece de una respuesta útil. Puede protestar, imponer sanciones más severas, retirar a un embajador o reducir el suministro de gas. Ninguna de esas cosas cambia quién gobierna Etorofu.

Por eso, lo que pasó es una demostración de poder de un lado y una prueba de debilidad del otro, con una primera ministra que vende lo contrario y se refugia en una explicación económica para no admitir que, frente a Rusia, no tiene una sola jugada que valga lo que cuesta.

Entre tanto, hay un conflicto que empieza, en el que un lado ya fijó su posición y el otro todavía finge que no cambió. Putin fue a Etorofu a decir que las islas son rusas y que Japón es un enemigo. Lo dijo comiendo caviar, pero Tokio respondió con un comunicado.

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