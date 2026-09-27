Exdiplomáticos venezolanos fueron detenidos con 50 kilos de cocaína en España

MADRID — Dos Exdiplomáticos venezolanos fueron detenidos en España con 50 kilos de cocaína, este pasado 8 de septiembre. Se trata de Juan Manuel Escorihuela y Kelvin Mato, el primero intentó introducir la droga en el país ibérico y el segundo, esperaba en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

De acuerdo con lo informado por el periodista David Placer, Escorihuela al momento de la detención por parte de la Guardia Civil intentó hacerse pasar por diplomático del país suramericano, pero la policía española descubrió que realmente era un exdiplomático dado que había cesado sus funciones meses atrás. Ahora, además, de la imputación por el tráfico de drogas también se le acusa de usurpación de funciones.

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Escorihuela fue colaborador de Coromoto Godoy, actual embajadora de Venezuela en la ONU y antes se había desempeñado en la India. Godoy también fue diplomática en Trinidad y Tobago y España durante las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Mientras que, Kelvin Mato, es conocido en la embajada de Venezuela en Madrid por ser excuñado de Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, hijo de Nicolás Maduro Moros, ahora en una prisión de Nueva York y espera juicio en junio de 2027.

Mato también trabajó con Coromoto Godoy en la Embajada en la India y participó en los actos del natalicio del Libertador el pasado 24 de julio en España donde se le observa saludando al actual embajador Timoteo Zambrano.

En la delegación diplomática lo despidieron al enterarse de la investigación policial. También fue acusado de delitos contra la salud pública.

La policía española cree que los exdiplomáticos chavistas ya realizaban esta ruta del narcotráfico desde Caracas con escala en República Dominicana y hasta Madrid con bastante asiduidad.

El caso quedó en manos de los juzgados de Plaza de Castilla, en el que se mantiene abierta una investigación para determinar cómo obtuvo la droga, quiénes pudieron colaborar con él y si habría utilizado anteriormente el mismo procedimiento para introducir cocaína en España.

Investigación bajo reserva

Los investigadores manejan la hipótesis de que el traslado de septiembre podría no haber sido su primera operación.

Las autoridades españolas mantienen el caso bajo reserva mientras avanzan las pesquisas para establecer el alcance de la operación y determinar si existen otras personas involucradas.

Por ahora, el episodio es investigado como un caso relacionado con el traslado de cocaína a ese país, sin que se haya establecido públicamente que exista una estructura vinculada con la embajada venezolana.

El caso también recuerda otros episodios en los que personas vinculadas a representaciones diplomáticas han sido relacionadas con operaciones de narcotráfico.

El periodista Placer señala qué la gran pregunta es: ¿Si la diplomacia de Delcy Rodríguez asumirá algún tipo de responsabilidades y de investigaciones por estos graves casos?

FUENTE: Con información de David Placer/El Pitazo