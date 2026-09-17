Acusan a 17 personas por tráfico de cocaína de Puerto Rico a EEUU

Agentes de la DEA durante un operativo antidrogas.

SAN JUAN. Un total de 17 personas fueron acusadas en Puerto Rico de poseer y distribuir cocaína que enviaban por avión o correo postal a varios destinos de Estados Unidos, según informó este jueves la Fiscalía Federal.

Pero fue el 1 de septiembre cuando, un gran jurado del Distrito de Puerto Rico presentó la acusación formal contra los 17 detenidos por conspiración para poseer con intención de distribuir y distribución de sustancias controladas, anunció Héctor Ramírez Carbó, Fiscal Federal Interino del Distrito de Puerto Rico.

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Los imputados transportaban los narcóticos a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla, y del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

El fiscal federal interino para el distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, explicó en un comunicado que entre los acusados hay líderes, reclutadores y mulas (encargados de transportar la droga).

“Las drogas destruyen vidas, fracturan familias, alimentan la violencia y son un flagelo en nuestras comunidades”, declaró el fiscal federal interino Ramírez-Carbó.

La investigación fue liderada por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la colaboración de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

“A aquellos que creen que pueden utilizar nuestros aeropuertos y sistemas postales para traficar sustancias ilegales: que estas detenciones sirvan de advertencia. Estamos vigilando y trabajando para identificar y desmantelar sus operaciones”, declaró Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de HSI.

La acusación formal alega que, desde noviembre de 2022, los acusados conspiraron para poseer, con la intención de distribuir, 5 kilogramos o más de cocaína con el fin de obtener importantes beneficios económicos. Estas personas transportaban los narcóticos a través del aeropuerto y por correo postal a los Estados Unidos continentales utilizando el Servicio Postal de los Estados Unidos.

Los acusados

Los acusados en la acusación formal son:

*Francisco J. Sánchez-Roque, alias “Chuleta”

*John O. Espinal-Zorrilla, también conocido como “Taker”

*Humberto Mercedes-Ruiz, alias “Brujo”

*Michael J. Camacho-Rodríguez, también conocido como “Tiza/Chuky”

*Emanuel Miranda-Calvo, también conocido como “Shelby”

*Kidanny J. Maysonet-Morales, también conocido como “KJ/Kid/Kajoota”

*Luis D. Ramos-Ortiz, alias “PO/Podri”

*Thalia González-Van Tull

*Wilfredo Maldonado-De Jesús, alias “Marzan”

*Héctor I. López-Franceschi, alias “Ivancito/Ricitos”

*Johhy J. Figueroa-Mangual, también conocido como “Jotta-Jotta”

*Erika M. Fernández-Miranda

*Christian J. Rivera Caraballo

*Víctor Pérez-Medina

*Bryan A. Serrano-Pérez

*Héctor R. Ortiz-Torres

*Jeremy Torres-Charbonier

De ser hallados culpables de los cargos de narcotráfico, los acusados se exponen a una pena mínima de diez años de prisión y a una máxima de cadena perpetua.

FUENTE: Con información de EFE/Departamento de Justicia