Federica Mogherini dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción

BRUSELAS.- La ex alta representante de la Unión Europea y hasta ahora rectora del Colegio de Europa en Brujas, Federica Mogherini, anunció este jueves su dimisión al frente de la institución educativa después de que un juez de instrucción la imputara por delitos de fraude y corrupción en contratación pública.

"En consonancia con el máximo rigor y equidad con que siempre desempeñé mis funciones, hoy he decidido dimitir como rector del Colegio de Europa y director de la Escuela Diplomática de la Unión Europea", indicó Mogherini en un comunicado personal difundido por el Colegio de Europa.

La que fuera jefa de la diplomacia europea hasta 2019 dijo estar orgullosa de los logros conseguidos junto a la comunidad de la prestigiosa entidad educativa y apuntó que el Colegio de Europa "continuará en el camino de la innovación y la excelencia trazada durante estos maravillosos cinco años".

Mogherini se despidió agradeciendo "la confianza, estima y apoyo" recibidos por los estudiantes, profesores, personal y exalumnos del Colegio y la Academia. "Fue un honor y un placer para mí servir a la comunidad del Colegio y a su misión", concluyó.

Este miércoles expresó su confianza en la justicia, asegurando que colaboraría con las autoridades belgas, con la vista puesta en "que se comprobara la corrección de las acciones de la Academia", el proyecto en el centro de las investigaciones por un posible fraude ante la sospecha de que el Colegio de Europa que ella dirigía optó con información privilegiada a la licitación para la formación de diplomáticos que finalmente ganó.

La política italiana fue detenida el martes en Bélgica en el marco de una investigación abierta a instancias de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) junto a otro miembro de la dirección del Colegio de Europa y a un alto funcionario de la Comisión Europea, Stefano Sannino, que en el momento de los hechos investigados (2021-2022) ocupaba el cargo de secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, lo que lo convertía en el 'número 2' del entonces Alto Representante europeo, Josep Borrell.

Afín al "régimen represivo" de Cuba

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, criticó a la ex alta representante de la UE para Política Exterior, Federica Mogherini, apuntando a su supuesta connivencia con el "régimen represivo" de Cuba.

En un mensaje en redes sociales, el 'número dos' de Marco Rubio se hizo eco de la noticia de la imputación de la exjefa de la diplomacia europea y recordó que Mogherini "es la misma persona que se refirió a la Cuba comunista como una 'democracia de partido único'".

Así, denunció que la socialista italiana "fomentó la inversión, el turismo y el comercio europeos que apuntalaron al régimen represivo y marcadamente antiestadounidense de la isla".

FUENTE: EUROPA PRESS