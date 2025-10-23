viernes 24  de  octubre 2025
TECNOLOGÍA

Europa planea crear una potencia satelital para rivalizar con Starlink de Musk

La Unión Europea planea crear su propia constelación de satélites de internet llamada Iris2, que se espera que esté operativa en 2030

Imagen referencial de un satélite.&nbsp;

Imagen referencial de un satélite. 

Susana Cipriano from Pixabay

PARÍS.- Tres de los principales grupos aeroespaciales europeos anunciaron este jueves un plan para fusionar sus operaciones satelitales y crear una potencia capaz de competir, en particular, con el sistema de internet Starlink de Elon Musk.

La fusión, cuyos detalles financieros no fueron revelados, ocurre mientras Starlink y el Proyecto Kuiper de Amazon compiten por desplegar redes de satélites para ofrecer acceso a internet de banda ancha en vastas regiones del mundo que carecen de conectividad confiable.

Lee además
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa
El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

El grupo europeo Airbus, el francés Thales y el italiano Leonardo dijeron que su objetivo es "reforzar" la autonomía estratégica de Europa en el espacio, un sector que sustenta "las telecomunicaciones, la navegación global, la observación de la Tierra, la investigación científica, la exploración y la seguridad nacional".

La Unión Europea planea crear su propia constelación de satélites de internet llamada Iris2, que se espera que esté operativa en 2030.

Aunque tendría solo 300 satélites, Iris2 se centraría en "comunicaciones seguras", dijo el director de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, en una entrevista con AFP este mes. "Europa lo necesita absolutamente con urgencia", aseguró.

Thales también dijo este jueves que un contrato inicial de ingeniería de 100 millones de euros (116 millones de dólares) con operadores de satélites para Iris2 le permitiría detener los recortes de empleo planeados en sus operaciones espaciales.

"Excelente noticia"

Los ingresos anuales del nuevo grupo europeo de satélites se estimaron en 6.500 millones de euros (7.540 millones de dólares) basados en las operaciones actuales, y su cartera de pedidos representaría más de tres años de ventas proyectadas. Emplearían además a unas 25.000 personas.

Tendrá su sede en Toulouse, en el suroeste de Francia, donde cada empresa ya cuenta con importantes instalaciones de producción e I+D.

Si los reguladores europeos lo aprueban, el nuevo proyecto, llamado Bromo, estaría operativo en 2027, con Airbus poseyendo una participación del 35%, mientras que Thales y Leonardo tendrían cada uno un 32,5%.

Las empresas construyen, despliegan y mantienen una variedad de satélites de telecomunicaciones y navegación que respaldarán el despliegue de redes de alta velocidad en todo el mundo.

"Esta asociación está alineada con las ambiciones de los gobiernos europeos de fortalecer sus activos industriales y tecnológicos, asegurando la autonomía de Europa en el ámbito espacial estratégico y sus múltiples aplicaciones", dijeron los presidentes ejecutivos de cada empresa en un comunicado conjunto.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, cuyo país junto con Alemania y España posee participaciones minoritarias en Airbus, calificó el acuerdo como una "excelente noticia".

"La creación de un campeón europeo de satélites permitiría aumentar las inversiones en investigación e innovación en una industria estratégica y reforzar nuestra soberanía europea en un contexto de intensa competencia mundial", agregó en un comunicado.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

CEAPI galardona a Amodio, Pérez Simón y Quinteros en Madrid

Corea del Sur apoya el diálogo entre Trump y Kim para lograr un acuerdo con Corea del Norte

Zelenski aplaude el "contundente mensaje" de las sanciones de EEUU contra Moscú

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

Un momento lleno de amor: Alexis y Lili junto a su pequeña Lía, celebrando su llegada al mundo.
FELICIDAD

Nace Lía, hija del periodista Alexis Boentes y su esposa Lili Egüe

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela
OPINIÓN

Movilización militar de EEUU y Nobel de la Paz potencian percepción de cambio en Venezuela

Comienza la cuenta regresiva: salario en Florida rumbo a 15 dólares la hora
ECONOMÍA

Florida estudia excepción al salario mínimo de $14 para ciertos trabajadores, ¿a quiénes afectaría?

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania

Te puede interesar

Blaise Ingoglia, director financiero de Florida.
AUDITORÍA

Director financiero de Florida denuncia "gasto excesivo" en el presupuesto de Miami

Por DANIEL CASTROPÉ
El próximo embajador de EEUU en España, Benjamin Leon, durante una audiencia del Senado estadounidense. video
DECLARACIONES

Embajador nombrado por Trump para España busca que el país cumpla con el 5% en defensa

Visita de Paul Renner al Museo de la Brigada 2506. 
FLORIDA

Paul Renner visita el Museo de la Brigada 2506 en Miami y reafirma compromiso contra el comunismo

Bad Bunny recibe el premio al Top Latin Album del Año por Debí Tirar Más Fotos, en los Premios Latin Billboard 2025 en el James L. Knight Center el 23 de octubre de 2025 en Miami, Florida.
PREMIOS

Bad Bunny arrasa en los Latin Billboard 2025: conoce la lista de ganadores

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio en Israel por intenciones de anexión de Netanyahu en Cisjordania