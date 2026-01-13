martes 13  de  enero 2026
Fiscalía surcoreana pide pena capital para expresidente por declarar ley marcial

Los cargos contra el expresidente incluyen obstrucción a la justicia, después de que Yoon supuestamente excluyera a los miembros del gabinete de una reunión sobre su decisión y, en enero, impidiera a los investigadores detenerlo

El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.

AFP

La fiscalía surcoreana pidió este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol, por declarar la ley marcial en diciembre de 2024, indicó la agencia local Yonhap.

"Los fiscales especiales solicitaron la pena capital para el expresidente Yoon en tanto que 'cabecilla de la insurrección'", reportó la agencia Yonhap en la vista final de su juicio en Seúl.

Yoon suspendió brevemente el régimen civil en Corea del Sur el 3 de diciembre de 2024, la primera vez en más de cuatro décadas, lo que provocó protestas masivas y un enfrentamiento en el Parlamento.

Desde que fue destituido de su cargo en abril por el Tribunal Constitucional, se ha enfrentado a múltiples juicios por acciones relacionadas con su declaración de la ley marcial.

Los cargos contra el expresidente incluyen obstrucción a la justicia, después de que Yoon supuestamente excluyera a los miembros del gabinete de una reunión sobre su decisión y, en enero, impidiera a los investigadores detenerlo.

Se espera que un tribunal de Seúl dicte sentencia sobre el caso el próximo mes, según la agencia de noticias Yonhap.

Yoon afirmó este mes que su decisión de declarar la ley marcial estaba justificada en la lucha contra "las actividades pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras".

FUENTE: Con información de AFP

