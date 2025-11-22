sábado 22  de  noviembre 2025
MEDIDA

Corea del Sur prohíbe viajar a cuatro estados fronterizos de Venezuela

La Cancillería de Corea del Sur dijo que existen serias preocupaciones sobre la seguridad de sus ciudadanos que visitan o permanecen en Venezuela

Bandera de Venezuela.&nbsp;
Bandera de Venezuela.  Suheidys Rodriguez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEÚL. - El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur impuso la prohibición de viajar a cuatro estados de Venezuela por el elevado riesgo que supone la actual situación del país para la seguridad de los surcoreanos, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que se ha traducido en un mayor despliegue de fuerzas militares de ambos bandos en la zona en los últimos meses.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido emitir una prohibición de viaje (nivel de alerta de viaje 4) para ciertas zonas fronterizas de Venezuela, donde existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de las 23.00 horas (hora local) del viernes 21 de noviembre, a la luz de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela", señalaron en un comunicado.

Lee además
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela
En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Los estados Zulia, Táchira, Apure y Sucre - de las que se excluyen las capitales y una zona oriental de Zulia- no podrán ser visitados por ciudadanos surcoreanos, lo que supone elevar del nivel 3, en el que se encontraban, al 4 las restricciones de viaje a Venezuela.

El resto de regiones venezolanas han mantenido su nivel 3, por el que no se prohíbe la entrada. Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur han recomendado la evacuación.

Advierten de sanciones

Corea del Sur también advirtió: "De acuerdo con la designación de estas zonas con restricciones de viaje, quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes. Por lo tanto, se solicita a los ciudadanos coreanos que tengan previsto viajar a estas zonas que cancelen sus viajes, y a los ciudadanos coreanos que actualmente residen en ellas que las retiren".

El Gobierno sostuvo que seguirá "de cerca" la situación en Venezuela y tomará las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela

Pyongyang advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un "efecto dominó" para la región

EEUU y Corea del Sur cierran un acuerdo para construir submarinos de propulsión nuclear

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald J. Trump dialoga con el ucraniano Volodimir Zelenski en su anterior visita a la Casa Blanca.
¿Continuará la guerra?

Trump afirma que Zelenski tendrá que aceptar el plan de EEUU para Ucrania o "seguir luchando"

Escuadrón de aviones caza de combate  de EEUU en el Caribe.
Narcotráfico

EEUU pide a operadores de vuelos comerciales "extremar la precaución" por despliegue militar en torno a Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.  
Política

Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, el menor acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Te puede interesar

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Conflicto bélico

Trump afirma que su plan para el fin de la guerra en Ucrania "no es una oferta final"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expríncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York, llega para asistir a una misa réquiem, un servicio funerario católico, por la fallecida Katharine, duquesa de Kent, en la catedral de Westminster en Londres el 16 de septiembre de 2025.
Investigación 

Expríncipe Andrés rechaza responder ante el Congreso de EEUU por el caso de Jeffrey Epstein

Universal Orlando Resort.
PARQUES

Universal Orlando Resort inaugura temporada navideña con actividades festivas

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba.
CUBA

Cubanos, entre desgobierno, apagones y epidemia

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.
Propuesta de paz

Rubio y Witkoff viajan a Ginebra para discutir el plan de Trump con representantes de Ucrania y europeos