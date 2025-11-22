Corea del Sur prohíbe viajar a cuatro estados fronterizos de Venezuela

SEÚL. - El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur impuso la prohibición de viajar a cuatro estados de Venezuela por el elevado riesgo que supone la actual situación del país para la seguridad de los surcoreanos, en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela que se ha traducido en un mayor despliegue de fuerzas militares de ambos bandos en la zona en los últimos meses.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido emitir una prohibición de viaje (nivel de alerta de viaje 4) para ciertas zonas fronterizas de Venezuela, donde existen serias preocupaciones sobre la seguridad de nuestros ciudadanos que visitan o permanecen allí, a partir de las 23.00 horas (hora local) del viernes 21 de noviembre, a la luz de la reciente situación nacional e internacional en Venezuela", señalaron en un comunicado.

Los estados Zulia, Táchira, Apure y Sucre - de las que se excluyen las capitales y una zona oriental de Zulia- no podrán ser visitados por ciudadanos surcoreanos, lo que supone elevar del nivel 3, en el que se encontraban, al 4 las restricciones de viaje a Venezuela.

El resto de regiones venezolanas han mantenido su nivel 3, por el que no se prohíbe la entrada. Sin embargo, las autoridades de Corea del Sur han recomendado la evacuación.

Advierten de sanciones

Corea del Sur también advirtió: "De acuerdo con la designación de estas zonas con restricciones de viaje, quienes las visiten o permanezcan en ellas sin obtener un permiso especial de uso de pasaporte podrán ser sancionados conforme a la legislación vigente en materia de pasaportes. Por lo tanto, se solicita a los ciudadanos coreanos que tengan previsto viajar a estas zonas que cancelen sus viajes, y a los ciudadanos coreanos que actualmente residen en ellas que las retiren".

El Gobierno sostuvo que seguirá "de cerca" la situación en Venezuela y tomará las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos.

FUENTE: Con información de Europa Press