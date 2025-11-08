sábado 8  de  noviembre 2025
Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

El canciller Jean-Noël Barrot anunció un incremento del 20% en el personal especializado y la creación de una academia regional contra el crimen organizado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS - Francia busca reforzar sus embajadas en América Latina con personal especializado y medios de intervención contra el narcotráfico, afirmó el sábado su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, en una entrevista al semanario Journal du dimanche.

La cooperación de las embajadas con los países productores de droga "genera resultados", dijo el canciller.

"Pero es insuficiente. Entonces vamos a aumentar un 20% los efectivos especializados en las embajadas y triplicar sus medios de intervención" agregó Barrot sin precisar un calendario.

"Lucha contra la criminalidad"

El ministro también evocó un plan para "crear en 2026 una academia regional de lucha contra la criminalidad organizada, con sede en República Dominicana, que formará cada año a 250 investigadores, magistrados, agentes aduaneros y analistas financieros de las fuerzas de seguridad y justicia de los países aliados".

El ministro francés está en Colombia para participar en la cuarta cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Antes estuvo en México durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron, durante la que se firmó un acuerdo de cooperación aduanera contra el narcotráfico.

Con Francia expuesta a un aumento del tráfico y consumo de cocaína, Barrot aseguró en esta entrevista que ponía a su ministerio "en orden de batalla para que asuma plenamente su papel en la lucha contra las drogas".

FUENTE: Con información de AFP

