Video en redes sociales asegura que llegada Mamdani a la alcaldía de Nueva York es solo el comienzo de un objetivo

Miembros de la comunidad musulmana asisten a las oraciones fuera de la mezquita Masjid-At-Taqwa en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 30 de marzo de 2025.

NUEVA YORK — El video de un imán musulmán en el que explica el plan para tomar control de Estados Unidos ha tomado nuevamente relevancia tras el triunfo del socialista musulmán Zohran Mamdani , que a partir del 1 de enero de 2026 será el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, con ocho millones de habitantes.

Mamdami, nacido en Uganda, que logró convertirse en ciudadano de los EEUU hace apenas siete años, logró ganar la alcaldía de Nueva York. El musulmán ha mostrado apoyo expreso al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en medio de una controversia con Israel, después del atentado ocurrido frente al Museo israelí, en Washington, donde una pareja de jóvenes judíos fue asesinada a balazos.

El imán, cuyo video fue reproducido inicialmente por el medio La Derecha Diario, explicó el macabro plan de largo plazo para apoderarse de Estados Unidos a través, inicialmente, de la alcaldía, y luego de la niñez a través de las escuelas, eligiendo funcionarios musulmanes, y luego de la presidencia de EEUU.

"El cambio está llegando a América. Alá nos dice que trabajemos eso. Hay una enorme conversión ocurriendo en este país (EEUU)". Una investigación dijo que el promedio en familias musulmanas es 3.4 hijos. El blanco americano tiene 1 hijo por familia", dijo el religioso. Se refiere a un estudio del Pew Research Center que asegura que para el año 2035 nacerán más niños musulmanes que cristianos.

De acuerdo con ese centro de investigación, los musulmanes tienen el mayor índice de crecimiento poblacional y la tasa de fecundidad más alta que cualquier otro grupo religioso. Y es que en solo cinco años, del 2010 al 2015, el 31% de todos los bebés que nacieron fueron hijos de musulmanes. Para 2060, el número de musulmanes habrá crecido un 70 por ciento más con relación a 2015.

¿Un presidente musulmán en EEUU?

"Un día vas a ser el presidente de los Estados Unidos de América. Nadie puede detenerte de convertirte en presidente". Sueña en grande, ten una visión, porque si Barack Hussein Obama, ¿Suhaib Jawad no puede ser presidente? Dile que va a ser presidente. Está hablando de eso, los musulmanes tomarán el control de La Meca.

Suhaib Jawad, un estadounidense pakistaní musulmán, ayudó a restablecer la Asociación de Estudiantes Musulmanes de la Fairleigh Dickinson University y forma parte de su junta ejecutiva. Estudio con la ayuda de beca. Su objetivo es trabajar en el gobierno, en políticas públicas o incluso en el Congreso para ayudar a aprobar proyectos de ley que apoyen a las comunidades que él considera "desatendidas".

—¿Dónde está La Meca ahora? —cuestionó el imán, cuyo nombre no se da a conocer en el video. "Está llegando. El cambio está llegando a América", se respondió.

¿Y qué nos está diciendo Alá? Eres la mejor de las naciones, eres mejor que todas las demás. Eso es lo que está diciendo Alá. Trabajemos hacia eso". Se refiere a la toma del gobierno por parte de los musulmanes. Pese a que han llegado a Estados Unidos, donde han sido recibidos, su objetivo es cambiar a Occidente e imponer su religión a los estadounidenses, cambiar el país que los acogió, y no integrarse a las costumbres y la cultura.

"En las próximas elecciones que vengan, tienen que elegir personas para la junta escolar de educación", dijo el imán. "En las próximas elecciones que lleguen aquí, nominen personas para (cargos en) el municipio local. Se cambiaron las demografías. La gente se convirtió. Una enorme conversación está ocurriendo en este momento", aseguró el religioso.

El plan con la niñez

"Otra cosa, los niños. Los musulmanes tienen el promedio de población más alto", afirmò. El Pew Center confirma que el promedio de hogares musulmanes es de 3.4 por familia, mientras el estadounidense blanco tiene uno por familia.

"Ya estamos ganando la marcha porque estos son potenciales votantes. No son solo bebés naciendo en hospitales; estos son votantes. Así es como lo ve un político.

Tenemos que cambiar el marco, empezar a mirar las cosas desde una perspectiva diferente, un ángulo diferente para el futuro. No vas a cambiar la sociedad hoy en tu vida, pero piensa en tus nietos.

El Califato en Nueva York

Una influyente musulmana neoyorquina que hizo campaña por Zohran Mamdani ahora promociona videos diciendo: “El califato islámico en Nueva York comienza ahora”, y agrega: “Todos nos estamos convirtiendo al Islam… se construirán mezquitas en cada manzana”, destacó.

Además, la mujer expresó en las redes sociales estar muy contenta porque asegura que consiguió que alguien se convirtiera al Islam.