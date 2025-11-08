sábado 8  de  noviembre 2025
BÉISBOL

Ohtani y los Dodgers también dominan ante otros deportes en televisión

La Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles, del japonés Shohei Ohtani, y los Azulejos de Toronto terminó siendo lo que el público quería

El japonés Shohei Ohtani se dirige al público tras el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles.

El japonés Shohei Ohtani se dirige al público tras el bicampeonato de los Dodgers de Los Ángeles.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

EEl béisbol no solo vive un gran momento dentro del campo, sino también fuera de él. La Serie Mundial de 2025, conquistada por los Dodgers de Los Ángeles tras una dramática victoria 5-4 sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 7, se convirtió en un fenómeno televisivo que superó ampliamente a las Finales de la NBA.

El decisivo séptimo partido de la Serie Mundial promedió 26 millones de espectadores en las plataformas de Fox, Fox Deportes y Fox Sports, según Nielsen y Adobe Analytics. En contraste, el Juego 7 de las Finales de la NBA entre el Thunder de Oklahoma City y los Pacers de Indiana alcanzó 16,4 millones de espectadores en ABC, una diferencia del 58% que confirma el dominio de la MLB en el interés del público estadounidense.

Lee además
Mookie Betts # 50 y Shohei Ohtani # 17 de Los Angeles Dodgers celebran con sus compañeros de equipo después de derrotar a los Toronto Blue Jays 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial 2025 en el Rogers Centre el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
Béisbol

Yoshinobu Yamamoto brilla y los Dodgers fuerzan el Juego 7 ante los Azulejos en la Serie Mundial
Shohei Ohtani, número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
Béisbol

Dodgers mantienen el misterio sobre su abridor para el Juego 7: Shohei Ohtani podría lanzar contra los Azulejos

A la espera de los datos finales, se estima que la Serie Mundial promedió cerca de 15 millones de espectadores por encuentro, frente a los 10,27 millones de las Finales de la NBA, que registraron su segundo promedio más bajo histórico.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por MLB (@mlb)

De hecho, esta es la segunda temporada consecutiva en la que el béisbol supera al baloncesto: en 2024, la serie entre Dodgers y Yanquis también aventajó en audiencia a las Finales entre Celtics y Mavericks.

Impacto internacional

Más allá de Estados Unidos, el impacto internacional fue notable. En Canadá, aproximadamente 18,5 millones de personas —casi el 45% de la población—vieron parte o la totalidad del Juego 7, según sportsnet.ca. Y en Japón, la figura de Shohei Ohtani se ha convertido en un imán de audiencia. El astro de los Dodgers no solo es una de las mayores estrellas deportivas del país asiático, sino también una figura publicitaria omnipresente, imagen de numerosas marcas que han contribuido a expandir su influencia más allá del diamante. Su presencia atrajo a millones de espectadores japoneses, reforzando la proyección global de la Serie Mundial.

El atractivo del nuevo béisbol, con el reloj de lanzamiento, partidos más ágiles y una generación de jóvenes estrellas, ha revitalizado el interés por la MLB. La Serie de Comodines de este año promedió 4,6 millones de espectadores, un aumento del 64% respecto a 2024 y el mejor registro desde que se implementó el formato actual en 2022.

El auge de la MLB, impulsado por la popularidad internacional de figuras como Ohtani, consolida al béisbol como el segundo deporte más seguido en Estados Unidos, detrás del fútbol americano. Y al parecer, los Dodgers y su estrella japonesa no solo ganan en el campo: también conquistan las pantallas del mundo.

Temas
Te puede interesar

Los Angeles Dodgers conquistan el bicampeonato de la Serie Mundial 2025 tras un épico Juego 7

"La edad de oro": Japón se rinde a los pies de Yamamoto y Ohtani tras la Serie Mundial

Los Ángeles abarrota las calles para celebrar a sus bicampeones Dodgers

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

Te puede interesar

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. video
JURAMENTACIÓN

Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia: es tiempo de la democracia, del respeto y la unidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
CRIMEN TRANSNACIONAL

Francia refuerza su presencia en América Latina para combatir el narcotráfico

Esta fotografía de archivo, difundida por el Gobierno del Estado de Paraná, muestra la destrucción causada por un tornado con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que azotó la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná, el 7 de noviembre de 2025.
CLIMA

Tornado deja seis muertos y más de 750 heridos en sur de Brasil

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.
MEDIDAS

UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Los visitantes hacen cola en la entrada de la pirámide del museo del Louvre en París el 17 de junio de 2022.
ARTES VISUALES

El Louvre refuerza medidas de seguridad