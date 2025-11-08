Ohtani y los Dodgers también dominan ante otros deportes en televisión

EEl béisbol no solo vive un gran momento dentro del campo, sino también fuera de él. La Serie Mundial de 2025 , conquistada por los Dodgers de Los Ángeles tras una dramática victoria 5-4 sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 7, se convirtió en un fenómeno televisivo que superó ampliamente a las Finales de la NBA.

El decisivo séptimo partido de la Serie Mundial promedió 26 millones de espectadores en las plataformas de Fox, Fox Deportes y Fox Sports, según Nielsen y Adobe Analytics. En contraste, el Juego 7 de las Finales de la NBA entre el Thunder de Oklahoma City y los Pacers de Indiana alcanzó 16,4 millones de espectadores en ABC, una diferencia del 58% que confirma el dominio de la MLB en el interés del público estadounidense.

A la espera de los datos finales, se estima que la Serie Mundial promedió cerca de 15 millones de espectadores por encuentro, frente a los 10,27 millones de las Finales de la NBA, que registraron su segundo promedio más bajo histórico.

De hecho, esta es la segunda temporada consecutiva en la que el béisbol supera al baloncesto: en 2024, la serie entre Dodgers y Yanquis también aventajó en audiencia a las Finales entre Celtics y Mavericks.

Impacto internacional

Más allá de Estados Unidos, el impacto internacional fue notable. En Canadá, aproximadamente 18,5 millones de personas —casi el 45% de la población—vieron parte o la totalidad del Juego 7, según sportsnet.ca. Y en Japón, la figura de Shohei Ohtani se ha convertido en un imán de audiencia. El astro de los Dodgers no solo es una de las mayores estrellas deportivas del país asiático, sino también una figura publicitaria omnipresente, imagen de numerosas marcas que han contribuido a expandir su influencia más allá del diamante. Su presencia atrajo a millones de espectadores japoneses, reforzando la proyección global de la Serie Mundial.

El atractivo del nuevo béisbol, con el reloj de lanzamiento, partidos más ágiles y una generación de jóvenes estrellas, ha revitalizado el interés por la MLB. La Serie de Comodines de este año promedió 4,6 millones de espectadores, un aumento del 64% respecto a 2024 y el mejor registro desde que se implementó el formato actual en 2022.

El auge de la MLB, impulsado por la popularidad internacional de figuras como Ohtani, consolida al béisbol como el segundo deporte más seguido en Estados Unidos, detrás del fútbol americano. Y al parecer, los Dodgers y su estrella japonesa no solo ganan en el campo: también conquistan las pantallas del mundo.