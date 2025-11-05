miércoles 5  de  noviembre 2025
ATENTADO

Hombre grita "¡Alá es grande!" y embiste con su auto a peatones en Francia; hay cinco heridos

Dos de los heridos están en un estado grave, entre ellos una asistente parlamentaria del partido derechista de Marine Le Pen

Un gendarme francés inspecciona el lugar donde se encontró un coche quemado en Saint-Pierre-dOléron el 5 de noviembre de 2025, tras un ataque en el que un automóvil arrolló a peatones y ciclistas en la isla atlántica francesa de Oléron, que podrìa tratarse de un atentado terrorista.

Un gendarme francés inspecciona el lugar donde se encontró un coche quemado en Saint-Pierre-d'Oléron el 5 de noviembre de 2025, tras un ataque en el que un automóvil arrolló a peatones y ciclistas en la isla atlántica francesa de Oléron, que podrìa tratarse de un atentado terrorista.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS — Un hombre de 35 años atropelló "deliberadamente" este miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, y provocó cinco heridos antes de ser detenido, anunciaron las autoridades.

La justicia investiga los hechos como "intento de asesinato", aunque por el momento se desconocen los motivos, indicó Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle.

Lee además
Imagen referencial al mazo utilizado por los jueces cuando dictan veredictos en la Corte Suprema de Justicia.
Estafa en línea

Declaran culpable al hombre que asesinó a tres hermanos en España por una deuda amorosa
Gente hablando durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la Guerra en Gaza en la sede de Naciones Unidas, el miércoles 29 de mayo de 2024. 
Seguridad

EEUU presenta texto para respaldar en la ONU el plan de paz de Trump para Gaza

En el momento de su detención, gritó "¡Alá es grande!" en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

Pero "no fue el único" grito, precisó el ministro del Interior, Laurent Nuñez, quien desde la isla de Oléron llamó a ser "muy prudentes" sobre el móvil.

"Atropelló deliberadamente" a cinco peatones o ciclistas en 35 minutos, pero varias otras personas "están psicológicamente muy afectadas" después de presenciar la escena, agregó el ministro.

El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común y los servicios de inteligencia no lo tenían fichado por una eventual radicalización, según las autoridades.

Macron dice estar "impactado"

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo estar "impactado por el ataque ocurrido en Oléron" y expresó su "compasión a los heridos y a las familias afectadas", en una publicación en X.

El alcalde de Saint-Pierre d'Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por "numerosos deslices", "principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol".

Dos de los heridos están en un estado grave, entre ellos una asistente parlamentaria del partido derechista de Marine Le Pen.

Su vicepresidente, Sébastien Chenu, denunció una "amenaza islamista". Corresponde a la "justicia" calificar el acto, le respondió Nuñez.

Francia se ha visto sacudida por una serie de atentados yihadistas en el último decenio. En 2016, un tunecino embistió con un camión a una multitud en Niza, matando a 86 personas.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

Desfile de periodistas en el estrado durante juicio contra el fiscal español por filtrar información

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Putin dice que Rusia está considerando retomar los ensayos nucleares

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Sede del Ayuntamiento de Miami.
CAMBIOS PROFUNDOS

Electorado de Miami se rebela en las urnas y aprueba un paquete de reformas históricas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (Foto archivo)
SESIÓN PRIVADA

Marco Rubio explicará ante el Congreso operaciones de EEUU en la inmediaciones de Venezuela

La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de muertos a 11 por el accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
Elecciones

El socialista y musulmán Zohran Mamdani es elegido alcalde de Nueva York

Muestra de la caricaturista venezolana Rayma en la tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral. 
ARTES VISUALES

Colección de obras de Rayma destaca poder de la libertad

Te puede interesar

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Por Carlos Armando Cabrera
La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
POLÍTICA

María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

Marco Rubio junto a José Daniel Ferrer durante su encuentro en el Departamento de Estado hoy. 
Política

Marco Rubio recibe al líder opositor cubano José Daniel Ferrer en Washington D.C.