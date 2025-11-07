María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

MIAMI - Firme y cuidadosa con sus palabras, María Corina Machado ha mantenido intacto su discurso de lucha y compromiso con Venezuela a lo largo de los años. Así lo evidencia una entrevista concedida por ella el pasado 5 de noviembre de 2016, en la que la líder opositora habló sobre las amenazas, los sacrificios personales y el peso de ser madre en medio de la represión política del chavismo .

“Fue una decisión que tuvimos que negociar. Para que yo pudiera seguir haciendo lo que hago, tenía que tener la tranquilidad de que mis hijos iban a estar seguros”, relató entonces Machado, quien confesó haber recibido amenazas contra ella y su familia.

A pesar del miedo, aseguró que no estaba dispuesta a callar: “Yo soy diputada de la Asamblea y no me voy a callar. Pero tampoco les puedo fallar a mis hijos. Y soy mamá. Tengo que protegerlos”.

"Restricciones"

Para el momento de la entrevista, la dirigente venezolana tenía prohibido salir del país, una restricción que le impidió acompañar a sus tres hijos en sus actos de graduación. “Pensé que cuando llegara el día que se graduaran, por un día me darían el permiso. Pero llegó el día que se graduó primero Ana Corina y no me dejaron ir. Después se graduó Ricardo y rogué un permiso, y me dijeron que no. Y después se graduó Enrique y tampoco pude ir”, contó con dolor.

Lejos de victimizarse, reafirmó su convicción con una frase que hoy sigue marcando su liderazgo: “Nada está nunca por encima de mis hijos, porque mis hijos son Venezuela. Y Venezuela es mi familia y es mi vida”.

"Costo personal"

Machado reconoció que sus hijos “han tenido que pagar un costo personal muy grande” por su activismo, pero expresó su esperanza en que algún día comprendan el sentido de ese sacrificio:

“Le pido a la vida, le pido a Dios, que algún día ellos sientan que valió la pena. Que todos los venezolanos sientan que este esfuerzo se justificaba porque vamos a lograr una Venezuela donde nunca más se viva esta degradación moral”.

Aquella entrevista, ofrecida hace nueve años, refleja el temple y la coherencia de una mujer que, a pesar del hostigamiento, las prohibiciones y el exilio forzado de sus seres queridos, continúa levantando la voz dentro de su país.

Hoy, al igual que entonces, María Corina Machado no ha claudicado en su propósito: luchar desde Venezuela por la libertad, la justicia y la dignidad de su nación.

Machado se ha mantenido firme siempre en su propósito, asegurando: "Yo jamás me voy a ir de Venezuela".

FUENTE: Con información de Redes Sociales