viernes 7  de  noviembre 2025
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

La líder opositora no ha claudicado nunca en su propósito; luchar desde Venezuela por la libertad, la justicia y la dignidad de su pueblo

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Firme y cuidadosa con sus palabras, María Corina Machado ha mantenido intacto su discurso de lucha y compromiso con Venezuela a lo largo de los años. Así lo evidencia una entrevista concedida por ella el pasado 5 de noviembre de 2016, en la que la líder opositora habló sobre las amenazas, los sacrificios personales y el peso de ser madre en medio de la represión política del chavismo.

“Fue una decisión que tuvimos que negociar. Para que yo pudiera seguir haciendo lo que hago, tenía que tener la tranquilidad de que mis hijos iban a estar seguros”, relató entonces Machado, quien confesó haber recibido amenazas contra ella y su familia.

Lee además
Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
POLÍTICA

María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"
La venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, interviene de forma remota en el Foro Empresarial Estadounidense en el Centro Kaseya de Miami el 5 de noviembre de 2025.
DEMOCRACIA

María Corina Machado: La transición en Venezuela ocurrirá "sin importar lo que Maduro haga"

A pesar del miedo, aseguró que no estaba dispuesta a callar: “Yo soy diputada de la Asamblea y no me voy a callar. Pero tampoco les puedo fallar a mis hijos. Y soy mamá. Tengo que protegerlos”.

"Restricciones"

Para el momento de la entrevista, la dirigente venezolana tenía prohibido salir del país, una restricción que le impidió acompañar a sus tres hijos en sus actos de graduación. “Pensé que cuando llegara el día que se graduaran, por un día me darían el permiso. Pero llegó el día que se graduó primero Ana Corina y no me dejaron ir. Después se graduó Ricardo y rogué un permiso, y me dijeron que no. Y después se graduó Enrique y tampoco pude ir”, contó con dolor.

Lejos de victimizarse, reafirmó su convicción con una frase que hoy sigue marcando su liderazgo: “Nada está nunca por encima de mis hijos, porque mis hijos son Venezuela. Y Venezuela es mi familia y es mi vida”.

"Costo personal"

Machado reconoció que sus hijos “han tenido que pagar un costo personal muy grande” por su activismo, pero expresó su esperanza en que algún día comprendan el sentido de ese sacrificio:

“Le pido a la vida, le pido a Dios, que algún día ellos sientan que valió la pena. Que todos los venezolanos sientan que este esfuerzo se justificaba porque vamos a lograr una Venezuela donde nunca más se viva esta degradación moral”.

Aquella entrevista, ofrecida hace nueve años, refleja el temple y la coherencia de una mujer que, a pesar del hostigamiento, las prohibiciones y el exilio forzado de sus seres queridos, continúa levantando la voz dentro de su país.

Hoy, al igual que entonces, María Corina Machado no ha claudicado en su propósito: luchar desde Venezuela por la libertad, la justicia y la dignidad de su nación.

Machado se ha mantenido firme siempre en su propósito, asegurando: "Yo jamás me voy a ir de Venezuela".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@faustomalave)

FUENTE: Con información de Redes Sociales

Temas
Te puede interesar

Jerarquía católica de Caracas ¿Colaboracionista o necesariamente moderada?

Cortar el sustento de Maduro: por qué atacar el narcotráfico es el primer paso correcto

10° diálogo presidencial del Grupo IDEA pondrá el foco en "América Latina y el final de las dictaduras"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigaciòn

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Viajeros en uno de los pasillos centrales del Aeropuerto Internacional de Miami.
MOTOR ECONÓMICO

Alertan sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

Imagen referencial. 
SALUD

'Fast food' y una vida agitada: Cómo la urbanización y los ultraprocesados alimentan la diabetes

Maca Iglesias (der.) se une a otros para apoyar una resolución a favor de restablecer el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos el 13 de febrero de 2025 en Miami, Florida.
INMIGRACIÓN

Expira TPS para venezolanos: 600.000 inmigrantes en EEUU quedan expuestos a deportaciones desde hoy

Daniella Levina-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
CUPONES DE ALIMENTOS

Levine Cava celebra fallo judicial que restituye beneficios SNAP y alerta sobre impacto en Miami-Dade

Te puede interesar

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

Por Leonardo Morales
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigaciòn

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Bill Clinton apoyan la campaña de reelección de Joe Biden. 
Política

Crisis en el Partido Demócrata: la mayoría de sus simpatizantes lo ve sin rumbo ¿Seguirá la vía de Mamdani?

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

Más de 200,000 estadounidenses solicitan unirse al ICE: "Están respondiendo con orgullo al llamado de su país"