Frenar amenaza nuclear de Irán, prueba decisiva de la diplomacia

El ataque lanzado desde el suelo iraní con otros actores pudo ser repelido por las fuerzas de Israel con apoyo de aliados, que durante cinco horas i nterceptaron con precisión el 99% de los lanzamientos , según se informó. La acción es calibrada como “una embestida” que implica además amenaza nuclear no solo contra Israel, sino también para el mundo.

Sin embargo y a pesar de la gravedad de los hechos, es la hora de la diplomacia y de la disuasión militar, advierten expertos.

“Irán tiene que ser detenido por el mundo de manera diplomática y de manera militar”, afirma el vicecónsul general de Israel en Miami, Mike Driquez, en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS. Driquez considera el ataque como el testimonio más importante y concluyente de que “Irán está detrás del terrorismo mundial”.

El lanzamiento del amenazante arsenal -170 drones, más de 30 misiles de crucero y de 120 misiles balísticos- hacia Israel ocurrió dos semanas después de un bombardeo de Israel al consulado de Irán en Damasco, en el que murieron 13 personas. Entre ellas, el general de brigada Mohamed Reda al Zahedi, del alto mando de la Fuerza Quds que es brazo paramilitar de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, y quien manejó las relaciones de Teherán con Siria y Líbano.

Mientras se acrecientan las tensiones que sumen al pueblo israelí en gran preocupación, luego del ataque sangriento de Hamás que mató y secuestró a grupos y familias enteras judías en la zona sur del país, el 7 de octubre de 2023, Tel Aviv ha optado por el esfuerzo diplomático.

El canciller Israel Katz solicitó el respaldo del mundo occidental para tomar dos medidas clave contra Irán: la vuelta de sanciones contra su programa de misiles y que se declare “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de ese país.

“Tenemos el derecho y el deber de defendernos y nosotros elegiremos cuándo, dónde y de cuál manera lo haremos, porque eso va a pasar. Ellos deben pagar las consecuencias de este ataque, apuntó el vicecónsul israelí en sus declaraciones.

“Pero lo último que Israel quiere es una guerra en el Medio Oriente o una guerra mundial”, destacó y alertó que “otra embestida de Irán dejaría pequeña la guerra entre Rusia y Ucrania”.

“Lo que estamos gritando es que hay que parar a Irán, porque con la capacidad nuclear que tiene, el desafío es muy grande para el mundo entero y no solo para Israel”.

Mientras, EEUU se prepara para imponer nuevas sanciones, luego de que en febrero de 2022 acordó “algunas exenciones” de las medidas contra actividades nucleares que había impuesto la administración Trump a Teherán, por incumplir el acuerdo nuclear suscrito en 2015.

Ataque Irán Israel _AP.jpg

Abierta amenaza nuclear

En el historial terrorista de Irán, se recogen los atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, en 1994, y contra la embajada de Israel en el país suramericano en 1996, con más de un centenar de muertos y más de 300 heridos; y también ataques en Francia y Reino Unido. Sin embargo, el del pasado abril en territorio israelí es distinto.

“Si el ataque de Hamás a Israel en 2023 significó para este país un día histórico y oscuro, el de Irán en su magnitud fue sorpresivo y el inicio de una escalada negativa que amenaza al mundo”, señala Driquez. Irán “se ha retirado la máscara”.

Pero también sorprende que Irán, que había utilizado usualmente a sus “proxis” como Hamás, Hezbolá o los Hutíes [grupo yemení] para atacar a Israel, “se haya atrevido a bombardear”, 13 días después del ataque a su consulado en Damasco, reflexiona el académico Luis Fleischman, experto en temas de Medio Oriente.

“Irán no cuenta con un sistema de defensa aéreo y no podría evitar la destrucción como la evitó Israel el sábado pasado, lo que significa que ellos lo que querían era dar un mensaje a sus aliados de que están allí para defenderlos. Una forma de recuperar su honor que ha sido cuestionado y tildado de cobarde por no reaccionar a anteriores ataques”, indica el profesor.

“Pero es también una amenaza potencial de Irán, una forma de decirles a los aliados que tienen el coraje para atacar a Israel y hasta organizaron celebraciones en las calles de Teherán, a pesar de que los misiles no hicieron ningún daño. Y es en esto en lo que uno debe mantenerse despierto”, recalca Fleischman.

Recuerda que Israel está ahora abrazada por las potencias occidentales luego de fuertes acusaciones de genocidio y violaciones de derechos humanos impulsadas “por la propaganda palestina muy sistemática” y, en contraste, Irán está más aislada y las sanciones van a incrementarse.

“Entonces, hay que darse cuenta de que Irán puede lanzar un arma nuclear y van a tener el apoyo de China y Rusia, este último país lo está ayudando a construir una defensa aérea en el caso de que Israel ataque”.

Diplomacia contra embestida

Ante esta tensa amenaza, los expertos no ven otra opción positiva que la diplomacia, “antes de que sea demasiado tarde”. Lo dijo el ministro Katz.

“Tenemos que hacer una coalición regional en la ONU u otra organización internacional sobre la ley internacional, y comprender que Israel está defendiéndose de la amenaza para la sobrevivencia”, expresa el vicecónsul de Miami, quien se refiere también a la vía militar.

“Es un momento de los aliados a favor de Israel al que le ha costado cohesionar fuerzas a favor, luego de Gaza.”

Y en tal sentido, el diplomático menciona como indispensable en primer lugar “declarar terroristas a esos grupos terroristas”, de manera internacional. Y también reimponer las sanciones a Irán.

“Ellos tienen la posibilidad de continuar con el desarrollo de armas nucleares y con misiles balísticos sobre lo cual se habían retirado las sanciones y vean lo que pasa. Lanzaron 300 artefactos, y un misil balístico tiene 500 kilos de explosivos, puede destruir edificios enteros. Tenemos que pararlos”, insiste Driquez, quien aprovecha la ocasión para agradecer a los aliados de Israel el apoyo que ofrecido.

Considera esencial educar a la población “sobre la lucha que estamos dando contra el terrorismo”. “Ellos van a tocar nuestras puertas en cualquier parte del mundo”.

“El temor mayor es el arma nuclear y pienso que es allí donde Israel debe concentrarse, aunque su respuesta al ataque tenga que esperar un tiempo más”, señala Fleischman, al referirse a supuestos desacuerdos dentro del Gabinete de Guerra de Israel que resolvió dejar su respuesta en suspenso, el martes pasado, tras la ofensiva iraní.

“Israel necesita recuperar su capacidad de disuasión, aunque la tiene; es una potencia nuclear que está bien armada y es superior a todos sus vecinos. Pero en este momento tiene que usar la cabeza; ante su moderación, el mundo occidental y los medios de comunicación se han puesto a su favor. Y tienen que capitalizar eso políticamente”.

FUENTE: Entrevistas a Mike Driquez, viceconsul de Israel en Miami: y a Luis Fleischman, académico; con información de Diario Las Américas