HRW acusa Rusia de ejecutar a unos 20 militares ucranianos

La organización analizó con imágenes captadas por drones y correspondientes al 2 y al 27 de diciembre y al 16, 19 y 25 de febrero. Aunque en algunos de los casos los expertos no han podido verificar la localización exacta de los hechos, sí que han constatado que las víctimas eran soldados que ya no participaban en combates y, por tanto, no debían ser considerados un objetivo pese a existir un conflicto armado.