miércoles 2  de  septiembre 2026
CIENCIA

Identifican 1,200 variantes genéticas vinculadas a cinco grandes rasgos de personalidad

Los resultados del estudio de la Universidad Estatal de Michigan no indican que la personalidad pueda predecirse directamente a partir del ADN

No existe un gen único de personalidad, dice el estudio de la Universidad de michigan (Pixabay)

No existe un gen único de personalidad, dice el estudio de la Universidad de michigan (Pixabay)

Por Santiago Perales

MIAMI.- La genética y el entorno están interrelacionados a la hora de moldear la personalidad, cuyos rasgos están asociados con numerosas variantes genéticas de las que ahora se han identificado más de 1,200 relacionadas con cinco grandes formas de ser de una persona.

Con ello, se pone fin quizá a la eterna discusión: la gente nace o se hace. La genética moldea al ser humanos, pero el ambiente sigue marcando rasgos de comportamiento.

Lee además
Fotografía cedida por Parkinsons Foundation que muestra a Myrella Guzmán junto a su padre Fidel, quien padece la enfermedad de parkinson.
ACCIÓN SOCIAL

Parkinson’s Foundation amplía la investigación genética para hispanos en EEUU
trazan un mapa genetico de las celulas y genes que regulan las enfermedades de los huesos
SALUD

Trazan un mapa genético de las células y genes que regulan las enfermedades de los huesos

La genética de la personalidad es más relevante para la experiencia humana de lo que se pensaba, sugiere un estudio que publica Nature y que está liderado por la Universidad Estatal de Michigan (EEUU).

Los resultados no indican que la personalidad pueda predecirse directamente a partir del ADN, sino que algunas variantes pueden influir en los rasgos de comportamiento, aunque otros factores ambientales pueden seguir teniendo un mayor impacto en el desarrollo de la personalidad.

“No existe un único 'gen de la personalidad'", sino que sus rasgos están asociados a numerosas variantes genéticas, pero incluso los efectos más importantes de las variantes genéticas individuales siguen siendo muy pequeños, explicó el autor principal del artículo, Ted Schwaba, de la Universidad Estatal de Michigan.

La ciencia ya sabe que la personalidad tiene un componente genético y llegó a esta conclusión al comparar gemelos idénticos con gemelos mellizos. Si los primeros se parecen más entre sí en su forma de ser que los segundos, es porque algo de ello está en el ADN. Lo que no se sabía era dónde estaba ese algo. Estos estudios fueron preliminares a este que se ha desarrollado ahora con más de un millón de personas.

Describen diferencias

Sin embargo, aunque cada variante genética individual tenga muy poca influencia en la personalidad, “los efectos de muchas variantes juntas pueden ser más significativos”.

Los rasgos de personalidad describen diferencias estables en la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan, así como en la forma en que interactúan con su entorno social y físico y lo experimentan, revela el artículo.

El estudio analizó los posibles vínculos entre las variaciones del ADN y las diferencias de personalidad centrándose en las conocidas como 'las cinco grandes' categorías:

  • Neuroticismo
  • Extraversión
  • Amabilidad.
  • Apertura a la experiencia.
  • Responsabilidad

La extraversión incluye rasgos como la sociabilidad, la asertividad y el nivel de energía; la amabilidad se vincula con la compasión, el respeto y la confianza; la conciencia con la organización, la productividad y la responsabilidad.

El neuroticismo incluye rasgos como la ansiedad, la depresión y la volatilidad, y, por último, la apertura a la experiencia tiene que ver con la imaginación, la curiosidad y la sensibilidad estética.

El estudio es un metaanális de los resultados de estudios de asociación del genoma completo (GWAS) de 46 cohortes de todo el mundo, que abarcan hasta 1.1 millones de participantes, dependiendo del rasgo estudiado.

El equipo identificó 1.260 variantes genéticas asociadas a esos cinco grandes rasgos, de las cuales 824 que no se habían relacionado anteriormente con la personalidad.

Las muestras de ADN se relacionaron con las diferencias en los rasgos de personalidad de las personas y, mediante métodos que comparaban a familiares entre sí, se confirmó que esos vínculos genéticos no eran resultado de una educación compartida.

Las mismas variantes relacionadas con la extroversión en un adulto joven de los Países Bajos también la predecían en un jubilado de Estados Unidos.

Las variantes relacionadas con la conciencia se asociaron a un mayor nivel de actividad durante el día y las que tenían que ver con la apertura a la experiencia y la extraversión se relacionaron con una mayor tendencia a ser noctámbulo.

El entorno es fundamental

A pesar de estas asociaciones genéticas, descubrieron que el entorno sigue desempeñando un papel fundamental a la hora de crear la personalidad y los resultados apuntan, según el equipo, a una relación interconectada entre ambos factores.

Así, las variantes vinculadas con la apertura a la experiencia predecían que una persona se mudaría a barrios más cosmopolitas y, a su vez, vivir en esos lugares puede reforzar y moldear aún más ese mismo rasgo.

La personalidad parece ser “relevante prácticamente en cualquier ámbito”, así las variantes asociadas al neuroticismo predicen una mayor estancia hospitalaria, “lo cual es relevante para los médicos y los investigadores en el ámbito de la salud”, destacó Schwaba.

El equipo resaltó además la gran relevancia que tiene la genética de la personalidad sobre otros aspectos de la experiencia humana. Las variantes genéticas que predicen la personalidad también predicen, en parte, la salud mental y física, la longevidad, la educación, las trayectorias o los resultados profesionales.

FUENTE: Con información de EFE/el País/ABC

Temas
Te puede interesar

¿La depresión está escrita en los genes? Un estudio identifica 19 claves genéticas relacionadas con el trastorno

Nueva York prohíbe el uso de IA en las escuelas públicas hasta octavo grado

Trump anuncia disposición que obliga a los estados a apoyar política migratoria o perder fondos federales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU enfrentan la amenaza de ser expulsados

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

El rey Carlos III de Gran Bretaña visita la Exposición Floral de Sandringham en Sandringham House, Norfolk, el 23 de julio de 2025. 
REALEZA

Carlos III inaugura exposición del simbólico Tapiz de Bayeux junto a Emmanuel Macron

Te puede interesar

La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
Narcoterrorismo

EEUU destaca el "éxito" de la operación 'Lanza del Sur' en alta mar contra el narcotráfico

Por Julián Varela
El agente castrista Fernando Armando Valdés Pérez fue deportado a Cuba por las autoridades de EEUU. 
FLORIDA

EEUU deporta a Cuba a agente de la inteligencia castrista infiltrado en comunidades opositoras

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.
EEUU

Rubio afirma que nueva ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela será "en unos 10 días"

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.
CASO EL TAIGER

Fijan nueva audiencia para Damián Valdez-Galloso y mantienen el juicio para marzo de 2027

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
MEDIDAS

Marco Rubio insta a no mantener operación comercial con Nicaragua tras reforma que afianza poder de Ortega