Nueva York prohíbe el uso de IA en las escuelas públicas hasta octavo grado

Los niños pierden comprensión lectora con el uso prolongado de pantallas (Pixabay)

NUEVA YORK -- Nueva York prohibirá el uso de inteligencia artificial a los alumnos de las escuelas públicas hasta octavo grado, confirmó el miércoles el alcalde, Zohran Mamdani.

La restricción durará un año e impactará a casi 600.000 estudiantes de escuelas públicas.

OPINIÓN Dónde vive de verdad la escasez en la era de la inteligencia artificial

Docentes y padres se han mostrado contrarios al uso de la IA en las escuelas por temor a que perjudique la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños, así como por su impacto ambiental.

En Estados Unidos, los alumnos de octavo grado suelen tener unos 13 años.

Los “chatbots de compañía” de IA, diseñados para ofrecer apoyo psicológico, estarán prohibidos en todos los grados.

"La industria tecnológica quiere que creamos que la educación infantil impulsada por IA no solo es inevitable, sino necesaria. Pero no lo vemos así", dijo el alcalde Mamdani en un comunicado.

"Los niños necesitan de profesores y de conexiones humanas para aprender y crecer. Necesitan desarrollar habilidades junto con sus compañeros, establecer relaciones con los educadores y enfrentarse por su cuenta a problemas difíciles", agregó.

En secundaria con uso restringido

El uso de la IA solo se permitirá en la escuela secundaria, a partir del noveno grado, indicó una fuente cercana al asunto.

Pero incluso en la secundaria, estará restringido a casos específicos, como el aprendizaje sobre la propia tecnología, agregó.

A los docentes se les permitirá utilizar IA para la preparación de las clases y para redactar mensajes.

Además, el Departamento de Educación de Nueva York recomienda limitar el tiempo de pantalla en el aula a 45 minutos para los alumnos de sexto a octavo grado y a 30 minutos para los de primaria.

La ciudad de Nueva York conforma el mayor distrito escolar de Estados Unidos, con una matrícula de más de 900.000 alumnos en el ciclo lectivo 2024–2025.

Noruega a la vanguardia

Nueva York se une a Noruega, el primer país europeo que prohíbe la IA en escuelas primarias.

En junio pasado, el primer ministro del país escandinavo, Jonas Gahr Støre, anunció que los niños de 6 a 13 años ya no podrán usar, por norma general, herramientas como ChatGPT durante sus clases.

El funcionario justificó la decisión por una caída sostenida de los resultados académicos y por el temor a que la IA termine reemplazando el aprendizaje en lugar de apoyarlo.

“Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas", afirmó Støre.

El primer ministro advirtió que apoyarse demasiado pronto en la IA aumenta el riesgo de que los más pequeños se salten etapas decisivas de su formación.

De vuelta al mundo analógico

El regreso a los cuadernos y libros de papel fue impulsado principalmente por países europeos como Suecia, Dinamarca, Noruega y Francia al entender cómo las pantallas reducían drásticamente la comprensión lectora en niños y adolescentes, así como incrementaban las dificultades para la concentración y el impacto negativo de las pantallas en el desarrollo cognitivo de los menores.

FUENTE: Con información de AFP/Redes Sociales