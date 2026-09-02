Rubio afirma que nueva ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela será "en unos 10 días"

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una mesa redonda sobre la industria minera estadounidense con el presidente Donald Trump, en el Departamento de Estado en Washington D.C.

WASHINGTON — Una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición en Venezuela se llevará a cabo dentro de unos diez días, declaró el miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

"La próxima fase de estas conversaciones de transición, facilitadas por nosotros, tendrá lugar en unos 10 días", afirmó Rubio a la emisora de radio de Fox News.

Economía Trump se reúne en privado con ejecutivos petroleros tras el acuerdo con Venezuela

El gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez y la oposición venezolana celebraron en agosto su primer ciclo de diálogo con miras a una transición política.

Este diálogo, impulsado por Washington, tuvo lugar siete meses después de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro por el ejército estadounidense, tras más de un cuarto de siglo de poder chavista.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, se encontraba el miércoles en Caracas para cerrar un acuerdo bilateral que podría permitir a Washington controlar alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

Acuerdo petrolero, transición y elecciones

Hablando de la transición política, Rubio señaló que "no tomará tanto tiempo como en Europa del Este, pero a esa región le hicieron falta cuatro o cinco años para culminar su transición".

"Aquí podemos lograrlo mucho más rápidamente. Estamos trabajando en ello sin descanso", prosiguió el secretario de Estado estadounidense.

Pero "las elecciones democráticas no se reducen simplemente a la celebración de unos comicios", advirtió.

Al hablar del acuerdo petrolero, subrayó que presentaría "ciertas ventajas a corto plazo, pero también garantizaría que sean Estados Unidos —y no China, ni Rusia, ni Irán— quienes ocupen una posición estratégica frente al mayor productor de petróleo del continente americano".

El secretario de Estado valoró las posibilidades del acuerdo en un país que, según afirmó, antes regalaba miles de millones de dólares a Cuba, China estaba pagando muy poco por el crudo y Rusia estaba "tomando el petróleo a cambio de pago sobre deuda".

Sobre la garantía de que el dinero recaudado en impuestos llegue a la población, Rubio dijo que hay "una nueva regulación que va a profesionalizar" la industria del petróleo.

A corto plazo, Estados Unidos supervisa los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano a través de la empresa auditora KPMG, afirmó Rubio, y defendió que a largo plazo la garantía de Venezuela será tener "un gobierno democráticamente electo", explicó Rubio.

FUENTE: Con información de AFP y EFE