miércoles 2  de  septiembre 2026
CASO EL TAIGER

Fijan nueva audiencia para Damián Valdez-Galloso y mantienen el juicio para marzo de 2027

El tribunal concedió más tiempo para completar entrevistas y programó otra revisión del expediente para el 10 de noviembre

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

Damián Valdez Galloso acusado por la muerte de El Taiger.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Damián Valdez-Galloso regresó este miércoles a una corte de Miami-Dade, donde sus abogados comunicaron que todavía deben completar entrevistas y deposiciones antes de enfrentar el juicio por la muerte del cantante cubano José Manuel Carbajal Zaldívar, conocido como El Taiger.

La posibilidad de que el acusado formalizara una nueva declaración ante el tribunal no se concretó durante la comparecencia. El próximo encuentro quedó señalado para el 10 de noviembre, mientras el inicio del debate oral se mantiene, por ahora, en marzo de 2027.

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El juez advirtió que la causa se aproxima a los dos años y estableció el nuevo plazo para evaluar cuánto han avanzado las partes en la preparación del expediente.

El proceso estaba programado inicialmente para comenzar el 15 de septiembre de 2026. Esa fecha quedó descartada en julio, cuando fiscales y abogados reconocieron que requerían aproximadamente seis meses adicionales para revisar las pruebas, completar interrogatorios y organizar la presentación de los testigos.

En aquella comparecencia, Valdez-Galloso rechazó un posible acuerdo con la Fiscalía y mantuvo su declaración de no culpabilidad. Su abogado, Ricardo Hermida, sostuvo posteriormente que argumentará que el disparo ocurrió en legítima defensa.

La investigación reúne material de los departamentos de Policía de Miami y Hialeah, además de las autoridades de Miami-Dade. Los fiscales anticiparon que podrían llamar a declarar entre 15 y 20 personas.

Valdez-Galloso enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, así como acusaciones por intento de manipulación de evidencia física y posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente convicto. La Fiscalía descartó solicitar la pena de muerte, por lo que una eventual condena por el delito principal podría derivar en cadena perpetua.

El expediente se remonta a la madrugada del 3 de octubre de 2024. Según los investigadores, El Taiger recibió un disparo en la cabeza en una vivienda situada en el 510 de la calle 5 del sureste, en Hialeah.

Horas después, agentes encontraron al artista gravemente herido dentro de una camioneta deportiva cerca del Jackson Memorial Hospital. Fue trasladado al Centro de Trauma Ryder, donde permaneció ingresado hasta su fallecimiento el 10 de octubre.

Las autoridades sostienen que imágenes de vigilancia muestran a Valdez-Galloso trasladando al músico herido desde la residencia hasta el vehículo. Sus representantes legales rechazan esa reconstrucción de los hechos y defienden una versión diferente sobre las circunstancias del disparo.

Al acusado lo localizaron alguaciles federales el 29 de octubre de 2024 en Brooklyn, Nueva York. Tras ser extraditado al sur de Florida, quedó recluido sin derecho a fianza.

La comparecencia del 10 de noviembre deberá definir si fiscales y abogados están en condiciones de avanzar hacia el calendario previsto para marzo o si será necesario introducir nuevos cambios.

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