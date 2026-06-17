miércoles 17  de  junio 2026
XII ANIVERSARIO

Instituto Casla invita a foro en Madrid sobre transiciones pendientes en América Latina

Durante el XII aniversario del Instituto Casla se entregará el Premio Jan Ruml "Democracia y Libertad 2026"

En el evento por el XII aniversario del Instituto Casla, estarán activistas, defensores, eurodiputados, amigos, congresistas, senadores, periodistas, y artistas.

En el evento por el XII aniversario del Instituto Casla, estarán activistas, defensores, eurodiputados, amigos, congresistas, senadores, periodistas, y artistas.

Instituto Casla
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- La activista venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla (Centro de Estudios para América Latina), convocó a un importante evento en Madrid, este jueves 18 de junio, en el marco del XII aniversario de la ONG.

El evento se denomina "Transiciones pendientes y el futuro de la libertad en América Latina" y será a las 6 de la tarde en el Anfiteatro Gabriela Mistral del Palacio de Linares.

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En el foro estarán activistas, defensores, eurodiputados, amigos, congresistas, senadores, periodistas, y artistas, señaló Suju en sus redes sociales.

Dentro los asistentes estarán Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, el expresidente español Felipe González, Luis Almagro, exsecretario de la OEA, Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia; y Filip Dimitrov, ex primer ministro de Bulgaria.

La lista de invitados también incluye, entre otros, a Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association (WJA) el activista José Daniel Ferrer, y la pianista Gabriela Montero.

El Instituto Casla también presentará el especial "Voces en la oscuridad", un homenaje a los presos políticos y a la campaña "Apadrina a un preso político".

Durante el evento por el XII aniversario, además, se entregará el Premio Jan Ruml "Democracia y Libertad 2026".

Centros de tortura

El 12 de junio, el Instituto Casla exhortó a la comunidad internacional y a las futuras autoridades democráticas venezolanas a preservar los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y lugares utilizados para detenciones arbitrarias como sitios de memoria, justicia y no repetición.

Para sustentar su petición, la organización refirió varios hitos de preservación histórica en el mundo: Auschwitz-Birkenau (Polonia), ESMA (Argentina) ; Villa Grimaldi (Chile), Isla Robben (Sudáfrica) y Tuol Sleng (Camboya)

Destacó que estos lugares fueron reconvertidos en memoriales para documentar crímenes, facilitar la rendición de cuentas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo. "Venezuela no debe ser una excepción", puntualizaron.

FUENTE: Con información del Instituto Casla

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