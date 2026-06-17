Instituto Casla invita a foro en Madrid sobre transiciones pendientes en América Latina

MADRID.- La activista venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla (Centro de Estudios para América Latina), convocó a un importante evento en Madrid, este jueves 18 de junio, en el marco del XII aniversario de la ONG.
Durante el XII aniversario del Instituto Casla se entregará el Premio Jan Ruml "Democracia y Libertad 2026"
MADRID.- La activista venezolana Tamara Suju, directora del Instituto Casla (Centro de Estudios para América Latina), convocó a un importante evento en Madrid, este jueves 18 de junio, en el marco del XII aniversario de la ONG.
El evento se denomina "Transiciones pendientes y el futuro de la libertad en América Latina" y será a las 6 de la tarde en el Anfiteatro Gabriela Mistral del Palacio de Linares.
En el foro estarán activistas, defensores, eurodiputados, amigos, congresistas, senadores, periodistas, y artistas, señaló Suju en sus redes sociales.
Dentro los asistentes estarán Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, el expresidente español Felipe González, Luis Almagro, exsecretario de la OEA, Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia; y Filip Dimitrov, ex primer ministro de Bulgaria.
La lista de invitados también incluye, entre otros, a Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association (WJA) el activista José Daniel Ferrer, y la pianista Gabriela Montero.
El Instituto Casla también presentará el especial "Voces en la oscuridad", un homenaje a los presos políticos y a la campaña "Apadrina a un preso político".
Durante el evento por el XII aniversario, además, se entregará el Premio Jan Ruml "Democracia y Libertad 2026".
El 12 de junio, el Instituto Casla exhortó a la comunidad internacional y a las futuras autoridades democráticas venezolanas a preservar los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y lugares utilizados para detenciones arbitrarias como sitios de memoria, justicia y no repetición.
Para sustentar su petición, la organización refirió varios hitos de preservación histórica en el mundo: Auschwitz-Birkenau (Polonia), ESMA (Argentina) ; Villa Grimaldi (Chile), Isla Robben (Sudáfrica) y Tuol Sleng (Camboya)
Destacó que estos lugares fueron reconvertidos en memoriales para documentar crímenes, facilitar la rendición de cuentas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo. "Venezuela no debe ser una excepción", puntualizaron.
FUENTE: Con información del Instituto Casla