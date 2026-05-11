lunes 11  de  mayo 2026
POLÍTICA

CASLA se suma a exigencia del Grupo IDEA contra la violación de derechos humanos en Venezuela

El director del Observatorio para la Democracia, Luis Almagro, se sumó al pronunciamiento que denuncia muertes de presos políticos bajo custodia del Chavismo

El colgamiento para aplicar&nbsp; corriente a las víctimas es uno de los métodos de tortura.&nbsp;

El colgamiento para aplicar  corriente a las víctimas es uno de los métodos de tortura. 

Cortesía Institute Casla
&nbsp;El secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habla en el Foro Internacional de la Democracia este viernes, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, Florida.&nbsp;

 El secretario general saliente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habla en el Foro Internacional de la Democracia este viernes, en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami, Florida. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y actual director del Observatorio para la Democracia del Instituto CASLA, Luis Almagro, respaldó este domingo la declaración emitida por el Grupo IDEA en el que exigen el “cese en el poder” de los responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Desde la red social X, Almagro afirmó que desde el Observatorio de Democracia, se adhieren al comunicado de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y sostiene que “memoria, verdad, justicia y no repetición son principios fundamentales para la construcción de una Venezuela democrática y digna”.

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Almagro, también compartió el mensaje difundido por el Grupo IDEA, dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Departamento de Estado, en el que el grupo denuncia las desapariciones forzadas y las muertes de presos políticos en cárceles venezolanas.

“31 exjefes de Estado del Grupo IDEA piden cese en el poder de los violadores de derechos humanos en Venezuela. Las desapariciones forzadas y las muertes de presos políticos en las cárceles rompen con las leyes universales de humanidad”, señala el mensaje compartido por el funcionario.

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Denuncia pública

La declaración fue difundida luego de conocerse nuevos cuestionamientos internacionales contra el régimen venezolano o por denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y fallecimientos de presos políticos bajo custodia estatal.

En un comunicado, el Grupo IDEA expresó su alarma por el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue conocida meses después de su desaparición forzada y tras las denuncias públicas realizadas por su madre.

“Recibimos con escándalo la noticia de la desaparición forzosa y el ocultamiento de la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, en Venezuela”, indica el comunicado fechado el 11 de mayo.

Los expresidentes señalaron que durante el mandato del depuesto dictador, Nicolás Maduro, se registraron decenas de muertes de presos políticos bajo custodia, entre ellos dirigentes opositores, militares y activistas.

El texto menciona casos como los de Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Raúl Isaías Baduel y otros detenidos fallecidos bajo custodia estatal en los últimos años, hechos denunciados reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Represión

Asimismo, el Grupo IDEA advirtió que las desapariciones forzadas, las torturas y las muertes en prisión constituyen “una peligrosa ruptura con las leyes universales de humanidad” y recordó que organismos internacionales documentaron cientos de casos de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2018.

La declaración de los exmandatarios también hace referencia a informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que concluyeron que agentes del Estado venezolano habrían cometido posibles crímenes de lesa humanidad.

"Fin de los abusos"

En el cierre del documento, los exjefes de Estado afirmaron que la estabilidad y la paz en Venezuela solo serán posibles mediante el restablecimiento de la democracia y el fin de las estructuras responsables de los abusos.

“Ello exige el cese en el poder de quienes han sido identificados como responsables de esas violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos”, concluye el texto.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

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