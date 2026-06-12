Instituto CASLA exhorta preservar centros de torturas como sitios de memoria y justicia

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de presos políticos del régimen chavista en Venezuela (AFP)

MADRID.- El Instituto Casla, con sede en Madrid, emitió este viernes, 12 de junio, una exhortación formal dirigida a la comunidad internacional y a las futuras autoridades democráticas venezolanas: preservar los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y lugares utilizados para detenciones arbitrarias como sitios de memoria, justicia y no repetición.

La organización sostiene que estos espacios, donde se han documentado denuncias de torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, deben ser protegidos en lugar de ser destruidos o modificados, ya que representan una evidencia material irremplazable de la historia reciente del país.

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Lecciones de la historia global

Para fundamentar su exigencia, el Instituto Casla hace referencia a hitos de preservación histórica en el mundo como:

Auschwitz-Birkenau (Polonia)

ESMA (Argentina)

Villa Grimaldi (Chile)

Isla Robben (Sudáfrica)

Tuol Sleng (Camboya)

La organización destaca que estos lugares fueron reconvertidos en memoriales para documentar crímenes, facilitar la rendición de cuentas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo. «Venezuela no debe ser una excepción», enfatiza el documento.

Pilares de la propuesta

Instituto Casla identifica cuatro pilares fundamentales para esta propuesta:

Material de evidencia: los centros constituyen pruebas tangibles para la reconstrucción de los hechos y la determinación de responsabilidades en procesos judiciales futuros.

Reparación moral: la preservación de estos sitios es un acto de reconocimiento hacia las víctimas y sus familias, validando sus testimonios.

Educación y reflexión: ayudan a las nuevas generaciones a comprender los abusos cometidos, promoviendo una cultura de derechos humanos.

Garantía de no repetición: la destrucción de estas instalaciones favorece el olvido y la impunidad, lo que, según la ONG, aumenta el riesgo de que los patrones de violencia se repitan.

El documento concluye con un mensaje contundente: “Los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla. Los pueblos que preservan la memoria fortalecen su democracia y honran a las víctimas”.

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LA PRESERVACIÓN DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN UTILIZADOS PARA LA TORTURA EN VENEZUELA: UN DEBER DE MEMORIA, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN



El Instituto CASLA considera fundamental que los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y espacios de… pic.twitter.com/1akaoEVYWd — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) June 12, 2026

FUENTE: Con información de redes sociales del Instituto CASLA