Instituto CASLA exhorta preservar centros de torturas como sitios de memoria y justicia

MADRID.- El Instituto Casla, con sede en Madrid, emitió este viernes, 12 de junio, una exhortación formal dirigida a la comunidad internacional y a las futuras autoridades democráticas venezolanas: preservar los centros de reclusión, instalaciones de inteligencia y lugares utilizados para detenciones arbitrarias como sitios de memoria, justicia y no repetición.
La organización sostiene que estos espacios, donde se han documentado denuncias de torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, deben ser protegidos en lugar de ser destruidos o modificados, ya que representan una evidencia material irremplazable de la historia reciente del país.
Lecciones de la historia global
Para fundamentar su exigencia, el Instituto Casla hace referencia a hitos de preservación histórica en el mundo como:
- Auschwitz-Birkenau (Polonia)
- ESMA (Argentina)
- Villa Grimaldi (Chile)
- Isla Robben (Sudáfrica)
Tuol Sleng (Camboya)
La organización destaca que estos lugares fueron reconvertidos en memoriales para documentar crímenes, facilitar la rendición de cuentas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del autoritarismo. «Venezuela no debe ser una excepción», enfatiza el documento.
Pilares de la propuesta
Instituto Casla identifica cuatro pilares fundamentales para esta propuesta:
Material de evidencia: los centros constituyen pruebas tangibles para la reconstrucción de los hechos y la determinación de responsabilidades en procesos judiciales futuros.
Reparación moral: la preservación de estos sitios es un acto de reconocimiento hacia las víctimas y sus familias, validando sus testimonios.
Educación y reflexión: ayudan a las nuevas generaciones a comprender los abusos cometidos, promoviendo una cultura de derechos humanos.
Garantía de no repetición: la destrucción de estas instalaciones favorece el olvido y la impunidad, lo que, según la ONG, aumenta el riesgo de que los patrones de violencia se repitan.
El documento concluye con un mensaje contundente: “Los pueblos que olvidan su historia corren el riesgo de repetirla. Los pueblos que preservan la memoria fortalecen su democracia y honran a las víctimas”.
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FUENTE: Con información de redes sociales del Instituto CASLA