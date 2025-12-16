Investigador llama a denunciar ataques antisemitas y atender sistemas de seguridad

Los dolientes se reúnen en un homenaje en el Bondi Pavillion en memoria de las víctimas de un tiroteo en Bondi Beach, en Sídney, el 15 de diciembre de 2025.

MIAMI. - El reciente tiroteo en Sídney, Australia, contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá, genera preocupación sobre el incremento de los ataques antisemitas en el mundo.

El hecho se produjo el domingo 14 de diciembre en Playa Bondi, cuando Sajid Akram y su hijo Naveed asesinaron a 15 personas e hirieron a más de 40. Según el primer ministro australiano, Anthony Albanese, este hecho estaría "motivado por la ideología" del grupo yihadista "Estado Islámico".

Jaime Grinberg, historiador en la Universidad Estatal de Montclair y fundador del Programa de Estudios Judíos estadounidenses, señala en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS que, más allá de que el ataque haya sido impulsado por el Estado Islámico o que los agresores hayan sido entrenados en el sur de Filipinas, donde pareciera que hay varias organizaciones terroristas, "lamentablemente no es un accidente".

El profesor puntualiza que debe denunciarse "todo acto de antisemitismo" y actuar frente a estos hechos. Recuerda que el nazismo empezó con la expresión de palabras hasta que tomó el poder. Indicó la necesidad de proteger a los grupos vulnerables o se verán las consecuencias como lo ocurrido en Australia.

"Creo que no se trata solamente de educar, sino de crear redes de solidaridad; se requiere el accionar tanto de los sistemas de seguridad como de la gente que tiene responsabilidad en las administraciones de los gobiernos locales y nacionales y de los líderes religiosos para poder combatir este tipo de discriminación malvada", destacó.

Grinberg expresó que, ante los ataques antisemitas, el judío tiene que estar viviendo intimidado y con miedo de salir a la calle y demostrar su judaísmo, "porque esto ha estado pasando en un montón de lugares", incluidos los Estados Unidos.

El investigador sostiene que hace tiempo que han surgido los atentados antisemitas en forma global, así como formas de discriminación hacia otros sectores. "Pareciera que ser judío es como llevar un blanco en la espalda".

Judíos en riesgo

El investigador de la Universidad Estatal de Montclair cree que el gobierno australiano no ha hecho lo suficiente para detener los ataques contra personas de origen hebreo. "Cuando uno crea un clima de intimidación donde se legitima y se normaliza el ataque al judío por ser judío, cuando se responsabiliza al judío en forma colectiva de males sociales; cuando se generaliza a la comunidad judía por las acciones del gobierno de Israel y todo eso se ve como una forma de libertad de expresión, esa libertad de expresión tiene consecuencias", argumenta.

Atribuye los ataques contra los hebreos a varios aspectos: los mensajes indiscriminados de cualquier persona a través de los medios de comunicación; la situación política en la que las cosas se presentan en blanco y negro, "cuando nada es tan simple ni nada tan directo", y la organización que existe de forma global con infraestructura, recursos y materiales.

Líderes de la comunidad hebrea en Australia, Israel y otras partes del mundo lamentaron lo ocurrido en Sídney y pidieron al gobierno australiano aplicar medidas urgentes para contrarrestar el antisemitismo.

Ataques en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque en Australia como "horrible" y "puramente antisemita". Indicó: "Hoy podemos decir en voz alta que celebramos Janucá".

El pasado 22 de mayo, fueron asesinados dos ayudantes de la embajada israelí frente a un museo judío de Washington. La embajada de Israel identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky y Sarah Milgram.

En febrero de 2024, los fiscales federales señalaron que un hombre de Carolina del Norte envió por correo una amenaza antisemita a un rabino del Templo Beth Israel de Macon, Georgia. La postal tenía la frase "Gaseen a los judíos" y mostraba el dibujo de una persona disfrazada de rata con la leyenda "los judíos son ratas". El hombre fue acusado por un cargo de envío de comunicaciones amenazantes.

FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, AFP, BBC News