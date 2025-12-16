Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

SANTIAGO DE CHILE .- Antes de emprender su primer viaje como presidente electo de Chile a Argentina, José Antonio Kast desestimó los primeros ataques verbales en su contra, por parte del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, tras obtener una clara victoria en el balotaje del domingo, y lo calificó de “narcodictador” en problemas con EEUU.

“Me tienen sin cuidado”, dijo el nuevo mandatario chileno, al referirse a las amenazas de Maduro, quien exigió “respetar” los derechos de los migrantes venezolanos en Chile, tras llamarlo “Pinochet”, con un tono que buscó desafiar a Kast por su tendencia de derecha.

“Es un dictador”, afirmó de modo trivial, “un narcodictador que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo EEUU y, seguramente, luego también por otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, añadió Kast en declaraciones a los medios.

El presidente electo viajó a Buenos Aires para reunirse con su homólogo Javier Milei, en una corta visita en la que también tiene previsto un encuentro con el economista chileno José Luis Daza, actual viceministro de Economía del gobierno argentino, y con el embajador José Antonio Viera-Gallo, entre otros compromisos referidos por agencias.

Este lunes, Kast sostuvo su primera reunión con el presidente saliente Gabriel Boric para conocer la situación actual del Estado chileno, un encuentro que ambos consideraron cordial y de buen entendimiento.

Kast y la nota de protesta contra Petro

Kast también fue aludido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró que “jamás le daría la mano a un nazi”, en un mensaje publicado en X, horas después de conocerse su victoria sobre la candidata de izquierda Jeannette Jara.

En sus declaraciones, el presidente electo no hizo referencia a esta postura, pero la Cancillería del gobierno de Gabriel Boric envió una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile, Sebastián Guanumen, para expresar molestia por “los inaceptables dichos”.

Significan “una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. No solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones”, según el comunicado del canciller Alberto Van Klaveren recogido por medios.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EVTV (@evtvmiami)

FUENTE: Con información de soychile.cl; Infobae, evtv