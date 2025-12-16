Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Un avión F/A-18E Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque 31 de Estados Unidos.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el martes un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela , en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas.

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", escribió Trump en su plataforma Truth Social, días después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a la costa venezolana.

Trump también dijo que la flota estadounidense concentrada en el Caribe "solo seguirá creciendo" hasta que Venezuela devuelva "a los Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que anteriormente nos robaron".

"Por el robo de nuestros activos, y muchas otras razones, incluyendo terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado organización terrorista extranjera".

Rodeados de la mayor armada

El inquilino de la Casa Blanca declaró que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y aseguró que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", prometió.

Trump acusó a Caracas de emplear crudo de "yacimientos robados para financiarse a sí mismo", así como al narcotráfico y el crimen, y en este sentido aseguró que su Administración "no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata".

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación (...) Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz Administración (de su predecesor, Joe) Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", aseveró.

Washington sacudió al mercado petrolero el pasado 10 de diciembre al asaltar y decomisar un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por el régimen de Nicolás Maduro de "robo descarado".

Paralelamente, Washington anunció sanciones contra seis empresas del sector de transporte de crudo y seis buques cisterna.

Enormes dificultades para el régimen

Aislada internacionalmente, Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques "fantasma", que cargan crudo venezolano a un precio muy inferior al del mercado, para poder colocarlo esquivando las sanciones financieras en su contra.

Actualmente, Caracas produce unos 930.000 barriles diarios, y la mayor parte de sus exportaciones van a parar a China.

Estados Unidos tiene desplegada una gran flotilla en el Caribe y el Pacífico, encabezada por el portaaviones "USS Gerald Ford", el mayor del mundo.

Un bloqueo de sus puertos al tráfico petrolero significaría enormes dificultades para el régimen, coinciden los analistas.

La inclusión de esas navieras y buques directamente en una lista de sanciones "es un escalamiento muy significativo", declaró Francisco Monaldi, director del Programa de Energía de América Latina del Instituto Baker (Texas), cuando se produjo ese anuncio.

A la espera

Esos seis buques se hallaban en puertos venezolanos cuando se conoció la medida, detalló el experto.

"Están esperando a que [cada buque] salga del país para detenerlo", explicó al despliegue de Estados Unidos en el Caribe.

"Eso, combinado con que quizás algunos barcos literalmente dicen 'no vuelvo a Venezuela', puede llevar a que haya una caída tanto del precio como del volumen exportado. Si además cae la exportación, el problema que tiene Venezuela es que no tiene mucha capacidad de almacenar crudo. Entonces, tiene que parar la producción o cerrar cierta parte de la producción", explicó.

"El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro", acusó Trump en su mensaje en Truth Social.

El buque que decomisó Estados Unidos estaba relacionado con Irán y Hezbolá, denunció Estados Unidos.

Horas antes, Maduro instó a los trabajadores a "defender el derecho a la libertad de comercio del principal producto de exportación" del país, a través de lo que llamó una "gran protesta" de empleados del sector de los combustibles fósiles para oponerse a lo que ha calificado de "piratería" por parte de Estados Unidos.

Maduro, cuyo régimen reprime a la oposición, abogó por una movilización "mundial (y) permanente, no de un día"; pidió durante un acto público retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV en el que defendió que "la libertad de comercio y la paz del Caribe y de Venezuela es la defensa de la libertad de comercio y la paz del mundo entero".

FUENTE: Con informaciòn de AFP