martes 16  de  diciembre 2025
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos"

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Medio Oriente, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

Lee además
Venezolanos desplazados de La Victoria, estado Apure, se refugian en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, el 26 de marzo de 2021. Casi 4.000 personas -en su mayoría venezolanos- han llegado al municipio fronterizo de Arauquita, noreste de Colombia, entre el domingo y el jueves desplazadas por combates entre militares venezolanos y un grupo armado colombiano.
CRISIS MIGRATORIA

Siete países unen fuerzas ante la mayor crisis de desplazamiento en Centroamérica
Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales".

Restricciones para otros 15 países

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por "ideas islamistas extremistas".

Además, el decreto incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Washington defiende que "varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza", y, en el marco del "escaso o nulo control que ejerce la Autoridad Palestina sobre estas zonas", sus documentos de viaje "no pueden ser debidamente investigados ni aprobados".

En cuanto a Siria, apuntó a que el país "está saliendo de un prolongado periodo de inestabilidad civil y conflictos internos", pero que, aunque las nuevas autoridades están "trabajando para abordar sus desafíos de seguridad", todavía "carece de una autoridad central adecuada" para la emisión de pasaportes y para el control de ellos.

En cuanto a Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Laos y Sierra Leona, la Casa Blanca cita como argumento que han registrado una tasa de permanencia excedida de visados. También indicó que la mayoría de esos países se han negado a aceptar la acogida de sus ciudadanos sujetos a deportación. La inclusión de Malí se debe a que "las organizaciones terroristas operan libremente en ciertas zonas" del país africano.

A principios de junio, Trump prohibió la entrada al país a una docena de países, incluyendo Afganistán, Haití, Libia, Somalia o Sudán, después de que se diera a conocer que el hombre acusado del ataque incendiario contra un grupo de manifestantes proisraelíes en la localidad de Boulder (Colorado) disponía de un visado de turista que caducó en febrero de 2023.

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP

Temas
Te puede interesar

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

¿Le da Trump la espalda a Europa al privilegiar a las Américas?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas saliendo del mercado, con el área de parqueo al fondo
ALERTA

Llega a Miami-Dade auditoría en los permisos de parqueo por discapacidad física

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Periodistas esperan fuera de la entrada de las oficinas de la BBC en Londres.
EEUU

Trump demanda en un tribunal de Miami a la BBC por 10.000 millones de dólares por "difamación"

La senadora colombiana Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, defiende los valores tradicionales y el combate frontal a los grupos armados ilegales
ELECCIONES 2026

Oposición colombiana elige a la senadora Paloma Valencia como su candidata a la presidencia

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Te puede interesar

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Yosvany Sierra Hernández, conocido popularmente como Chocolate MC, durante la vista de esta martes.
JUICIO

El cantante Chocolate MC vuelve a la corte de Miami y rechaza acuerdo de culpabilidad