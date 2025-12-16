Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.

WASHINGTON — La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amplió este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Medio Oriente , incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa "para proteger la seguridad de Estados Unidos", según una publicación en redes sociales.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que "socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales", añadió.

Durante la jornada, la Casa Blanca ha decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impone restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con "restricciones parciales".

Restricciones para otros 15 países

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por "ideas islamistas extremistas".

Además, el decreto incluye en el listado de "restricciones parciales" a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Washington defiende que "varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza", y, en el marco del "escaso o nulo control que ejerce la Autoridad Palestina sobre estas zonas", sus documentos de viaje "no pueden ser debidamente investigados ni aprobados".

En cuanto a Siria, apuntó a que el país "está saliendo de un prolongado periodo de inestabilidad civil y conflictos internos", pero que, aunque las nuevas autoridades están "trabajando para abordar sus desafíos de seguridad", todavía "carece de una autoridad central adecuada" para la emisión de pasaportes y para el control de ellos.

En cuanto a Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Laos y Sierra Leona, la Casa Blanca cita como argumento que han registrado una tasa de permanencia excedida de visados. También indicó que la mayoría de esos países se han negado a aceptar la acogida de sus ciudadanos sujetos a deportación. La inclusión de Malí se debe a que "las organizaciones terroristas operan libremente en ciertas zonas" del país africano.

A principios de junio, Trump prohibió la entrada al país a una docena de países, incluyendo Afganistán, Haití, Libia, Somalia o Sudán, después de que se diera a conocer que el hombre acusado del ataque incendiario contra un grupo de manifestantes proisraelíes en la localidad de Boulder (Colorado) disponía de un visado de turista que caducó en febrero de 2023.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP