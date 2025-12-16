Salen a luz más detalles sobre mujer muerta en congelador de Dollar Tree en Miami

MIAMI . - La mujer encontrada sin vida dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree en Miami la mañana del domingo, identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, es originaria de Chinandega, Nicaragua, de acuerdo con información divulgada por una amiga de la víctima en Facebook.

De acuerdo con el Departamento de la Policía de Miami (MDPD) Garay Sánchez ingresó al establecimiento la noche del sábado sin realizar compras y se dirigió a un área restringida para empleados, donde permaneció hasta que fue descubierta.

Amigos y conocidos expresaron su consternación tras conocer la noticia. Andrea Tamara Campos, amiga cercana de la occisa desde sus años de universidad en la UNAN-León, señaló que Helen era doctora en anestesia, especialista en cardiopatías congénitas en el Hospital Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, en Managua. La recordó como una persona brillante y afectuosa: “Helen era la única anestesióloga especialista en cardiopatías congénitas de Nicaragua, y siempre me llenaba de orgullo hablar de ella. Era maravillosa, preciosa, única”, escribió.

Campos agregó: “Helen se encontraba de visita en Miami para ver a su padre y tenía previsto regresar a Nicaragua el lunes 15 de diciembre. El último día que la vi fue el 29 de noviembre, en un viaje muy lindo que hicimos a León. Ella estaba muy feliz porque iba a Miami a ver a su papá. Uno de los últimos audios que me mandó el 9 de diciembre me dijo que su papá le había recordado a mí, porque él también usaba aceite de coco como yo, y dijo que sintió mi mismo aroma.”

Los detectives continúan investigando las circunstancias de su muerte y, por ahora, no se han reportado indicios de violencia ni de intervención de terceros. No se ha divulgado información sobre si la joven tenía problemas de salud mental, pero muchos señalan que este trágico episodio vuelve a poner en bajo la lupa la importancia del cuidado de la salud mental y y la necesidad de prestar atención a quienes puedan estar atravesando momentos de fragilidad emocional.