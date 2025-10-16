Organizaciones judías y cristianas en EEUU unen fuerzas contra el antisemitismo

WASHINGTON.- La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) y la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC), la mayor organización cristiana latina de Estados Unidos, anunciaron una alianza histórica destinada a combatir el antisemitismo y el antisionismo, y a fortalecer los lazos entre las comunidades judía y evangélica hispana en todo el país.

La colaboración tiene como objetivo desarrollar programas educativos, campañas digitales y recursos basados en la fe para contrarrestar el antisemitismo tanto en línea como en las iglesias y en la esfera pública, de acuerdo con un comunicado de prensa.

La NHCLC, que agrupa a más de 42,000 iglesias en Estados Unidos, será el principal canal de acción para movilizar a líderes religiosos latinos en torno a esta causa.

"A medida que aumenta el antisemitismo en Estados Unidos y en todo el mundo, debemos tender puentes de unidad y valentía", afirmó Jonathan Greenblatt, director ejecutivo y nacional de la ADL.

Agregó, además, que esta asociación con la NHCLC y su Coalición Hispana de Liderazgo Israelí "es un paso audaz y necesario que empoderará a las comunidades judías y evangélicas latinas, dándoles una voz más amplia y fuerte contra el odio".

Una respuesta conjunta

Según la ADL, esta iniciativa busca consolidar una respuesta interreligiosa y cultural ante el resurgimiento de incidentes antisemitas en distintos estados, incluyendo actos de odio en universidades, redes sociales y espacios públicos.

Entre las acciones previstas, las organizaciones lanzarán un plan de estudios de 12 meses sobre conciencia del antisemitismo dirigido a pastores, líderes juveniles y feligreses. Este material incluirá recursos para escuelas privadas de primaria y secundaria, con el fin de fomentar la comprensión y resistencia frente al discurso de odio.

También se prevé el desarrollo de campañas multilingües en redes sociales, enfocadas en la educación de la generación Z y los millennials, así como recursos religiosos, guías para sermones y materiales de oración que promuevan la solidaridad con las comunidades judías.

Además, la iniciativa contempla reuniones de oración y justicia, así como mesas redondas en estados clave como California, Florida, Nueva York, Texas y Washington D.C., orientadas a fortalecer la cooperación interreligiosa y promover la protección de los lugares de culto.

Un puente entre comunidades de fe

"Ahora más que nunca, es el momento de que los evangélicos hispanos nos unamos a nuestros hermanos y hermanas judíos", declaró el reverendo Samuel Rodríguez, presidente de la NHCLC.

"El antisemitismo no es solo un problema judío, es una crisis moral y espiritual que exige que todas las comunidades respondan con claridad, compasión y convicción. Estamos orgullosos de colaborar con la ADL en este momento crítico", apuntó..

Esta alianza estratégica es la primera colaboración formal entre la ADL y un organismo evangélico latino nacional, y se considera un precedente para futuras iniciativas de cooperación entre grupos religiosos en EEUU.

Ambas organizaciones han coincidido en que el antisemitismo constituye una amenaza que trasciende credos y culturas, y que solo podrá enfrentarse mediante una educación que promueva la empatía, la solidaridad y la defensa activa de los valores democráticos y de libertad religiosa.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa