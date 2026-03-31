martes 31  de  marzo 2026
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte que daños a monumentos y sitios históricos por la guerra difícilmente serán reparados

Para el 14 de marzo, según el ministerio de Patrimonio Cultural de Irán, en Teherán había sido afectados 19 sitios, en Kurdistán iraní, otros 12

120 monumentos y sitios históricos han sufrido daños por los bombardeos en Irán. (AFP)

120 monumentos y sitios históricos han sufrido daños por los bombardeos en Irán. (AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEHERÁN.- Los estragos de la guerra también impactan a la historia y la cultura. Esto ha pasado en Irán luego de los ataques de la Operación Furia Épica que EEUU e Israel realizan desde el 28 de febrero.

A la fecha, 120 lugares históricos han sufrido daños.

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El secretario general de la Comisión Nacional de la UNESCO de Irán, Hasan Fartusi, afirmó este martes, 31 de marzo, que es probable que no sea posible reparar algunos de los daños que han sufrido monumentos y lugares históricos.

“Los especialistas nos han dicho que es posible que no se puedan reparar algunos de los daños provocados en los ataques. No solo se trata de los edificios, es acerca de la cultura y la civilización”, dijo Fartusi en una rueda de prensa en Teherán. “Los especialistas nos han dicho que es posible que no se puedan reparar algunos de los daños provocados en los ataques. No solo se trata de los edificios, es acerca de la cultura y la civilización”, dijo Fartusi en una rueda de prensa en Teherán.

Para el 14 de marzo de acuerdo con lo informado por el ministerio de Patrimonio Cultural de Irán, en Teherán había sido afectados 19 sitios, en Kurdistán iraní, otros 12.

Fartusi puso como ejemplo el Palacio Verde del Complejo de Saadabad de Teherán, que sufrió daños el 18 de marzo.

Otro ejemplo que señaló, fue el caso del Salón de los Espejos del Palacio Golestán, sala cubierta de cristales y de los que se rompieron 14 % de los mismos.

“Incluso si puedes restaurar los daños ya no se trata del original”, se lamentó.

También mencionó los daños sufridos en la monumental ciudad de Isfahan, en la histórica plaza de Naqsh-e Jahan y la mezquita Jame, entre otros.

Fartusi afirmó que los lugares históricos de Irán no pertenecen solo al país persa sino a toda la humanidad.

La Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha insistido en comunicar a todas las partes y lo va a seguir haciendo las coordenadas de los sitios del Patrimonio Mundial, pero también los que forman parte de otras listas nacionales y los que están bajo protección reforzada para que tomen precauciones que eviten daños.

También recordó las obligaciones que derivan de la Convención de La Haya de 1954 sobre la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y la de 1972, sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural.

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FUENTE: Con información de EFE

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