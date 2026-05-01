viernes 1  de  mayo 2026
EEUU

Trump afirma que la tregua en Irán da tiempo adicional para pedir autorización al Congreso

"Hay algunas personas que la consideran inconstitucional", dijo sobre la ley. "Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", dijo Trump

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

El portaviones de la Marina de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el actual alto el fuego en la guerra con Irán le da margen para pedir autorización al Congreso y mantener el despliegue de las tropas en Oriente Medio, el mismo día en que se cumple el plazo legal de 60 días para el visto bueno del Legislativo.

Trump y su Gabinete han reiterado su rechazo a la Resolución sobre los Poderes de Guerra de 1973, que obliga al Ejecutivo a pedir permiso al Congreso para mantener el despliegue de las tropas más allá de los dos meses aunque no hace ninguna mención específica sobre cómo un alto el fuego alteraría la fecha para solicitar dicha autorización.

Lee además
El presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
Falta de apoyo

Trump advierte a España e Italia que retiraría tropas por postura de estos países ante guerra contra Irán
La bandera de Irán se muestra en una pantalla durante el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, en el Kennedy Center, en Washington, D.C., el 5 de diciembre de 2025.
FÚTBOL

Presidente de la FIFA confirma que Irán jugará el Mundial de fútbol en EEUU

"Hay algunas personas que la consideran inconstitucional", dijo sobre la ley. "Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

La víspera, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, también aseguró que la autorización del Congreso es ahora innecesaria porque Washington declaró una tregua con Teherán el pasado 21 de abril.

"En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego", aseguró Hegseth este jueves ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Se cumple el plazo de ley

El plazo de 60 días que se cumple hoy fue establecido por legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por Trump el pasado 2 de marzo, dos días después de que EEUU e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

Técnicamente la guerra contra Irán está sujeta a la Resolución debido a que el Congreso no ha autorizado aún la operación ni ha declarado oficialmente la guerra a la República Islámica y Teherán tampoco ha atacado activos o territorio estadounidense.

La Administración Trump ha evitado utilizar la palabra 'guerra' para el conflicto con Irán y en su lugar Trump ha buscado presentarlo como una acción limitada y "prácticamente terminada".

Estados Unidos mantiene a miles de tropas y cientos de navíos y aviones militares en Oriente Medio.

El Pentágono estimó el miércoles ante la Cámara de Representantes que la guerra de Irán ha costado a EEUU unos 25.000 millones de dólares, principalmente por el gasto en municiones.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Delcy rodríguez reconoció que el incremento del ingreso es insuficiente. (AFP)
VENEZUELA

Aumento anunciado por Delcy Rodríguez para los pensionados es menos de un dólar diario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán

Implicados en el entramado de corrupción.
JUSTICIA LOCAL

Condenas en The Hammocks destapan red de corrupción y empujan reformas en Florida

David Allen Snyder Jr., de 33 años
SUCESO

Arrestan a un hombre en Miami tras disparar contra auto por llevar una bandera de EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump     video
ARCHIVO VIRAL

Trump llamó "asesino" a Fidel Castro en Miami; Fox News vuelve a poner en circulación el discurso

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
CONFLICTO

Trump dice que no está satisfecho con la nueva propuesta de Irán
Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
PRESIóN

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

El controvertido excongresista federal David Rivera.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA

DeSantis firma leyes que refuerzan la transparencia sindical y reforman la educación de Florida

Traslado del StarShip, el cohete más grande del mundo.
SEGURIDAD NACIONAL

Pentágono firma acuerdo con grandes tecnológicas para Inteligencia Artificial