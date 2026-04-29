Trump anuncia que contempla reducir las tropas de EEUU en Alemania tras declaraciones de canciller

El presidente de Estados Unidos estrecha la mano del canciller alemán Friedrich Merz, en visita oficial a la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos contempla reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Alemania, en medio de la polémica con el canciller alemán Friedrich Merz por la guerra en Irán.

El anuncio llega después de un mensaje en el que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que Irán ha "humillado" a Administración estadounidense durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

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"Estados Unidos estudia y revisa la posible reducción de tropas en Alemania, con la determinación de realizarla en el más breve tiempo posible", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Estados Unidos mantiene aproximadamente 40.000 soldados en Alemania, lo que la convierte en el país europeo con mayor presencia militar estadounidense. Aunque se cree que la cifra es ahora más alta, y medios alemanes afirman que se acerca a los 50.000.

Estas fuerzas están distribuidas en varias bases clave como Ramstein y Stuttgart, que sirven como centros de mando, logística y operaciones.

La presencia del Ejército de EEUU en Europa y África (USAREUR-AF) este despliegue sostiene la capacidad de "disuasión y respuesta rápida" de la OTAN.

Críticas de Merz a EEUU

El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó el lunes la estrategia de Washington en el conflicto con Irán y aseguró que la Administración estadounidense ha sido "humillada" durante las negociaciones para poner fin a la guerra.

En opinión de Merz, Estados Unidos carece de una estrategia coherente de salida y advirtió que Teherán ha sabido aprovechar las debilidades diplomáticas occidentales en el proceso.

En respuesta a esas declaraciones, Trump rechazó las críticas y acusó al líder alemán de "subestimar" la presión militar y diplomática de Washington sobre Irán.

Trump insistió en que su Gobierno mantiene una postura firme frente a Teherán y defendió que cualquier cuestionamiento europeo ignora los avances logrados en materia de seguridad y contención del programa nuclear iraní.

El mandatario dijo el martes que Merz "cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando!".

¿Washington decidido a actuar?

Desde su primer mandato (2017-2021), Trump amenazó varias veces con recortar drásticamente el número de tropas estadounidenses en Alemania y en otros países europeos como parte de sus críticas a la OTAN.

Pero Washington parece ahora decidido a actuar luego que los aliados se negaron a apoyar la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, ni contribuyeron a una fuerza de mantenimiento de la paz en el estratégico estrecho de Ormuz.

Horas antes de la publicación de Trump sobre el número de tropas en Alemania, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, habló por teléfono con su par alemán, Johann Wadephul.

Rubio y Wadephul hablaron sobre Irán y la importancia de garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, informó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El miércoles, el dirigente alemán restó importancia a la disputa.

"Desde mi punto de vista, la relación personal entre el presidente estadounidense y yo sigue siendo tan buena como antes", declaró Merz en una conferencia de prensa, y señaló que desde el principio había expresado dudas sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

FUENTE: Con información de AFP y EFE