sábado 2  de  mayo 2026
OPINIÓN

El filósofo del régimen iraní

Un análisis preciso para contar las cosas como son

Mookie Tenembaum 2024
Por Mookie Tenembaum

Antes de perder la vida el 17 de marzo de 2026, el iraní Ali Larijani dejó tres libros publicados sobre Immanuel Kant. Uno sobre el método matemático en su filosofía, otro sobre la metafísica y las ciencias exactas y un tercero sobre la intuición y los juicios sintéticos a priori. Fue, por formación y por producción académica, un especialista en el pensador que puso la dignidad humana en el centro de la ética occidental. Desde enero de 2026, según The New York Times, Larijani es el hombre que efectivamente gobierna Irán. Y fue él quien estuvo a cargo de aplastar, con fuerza letal, las protestas que pedían el fin del régimen islámico.

El dato es un diagnóstico. Kant construyó el imperativo categórico sobre una premisa que consideraba irrefutable: nunca tratar a un ser humano como un medio para un fin, sino siempre como un fin en sí mismo. Es la base de toda su ética. Larijani la conocía con precisión técnica y la analizó en detalle. Y la violó de manera sistemática cada vez que ordenó un ataque contra ciudadanos que salían a la calle.

Lee además
Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.
Seguridad

Trump anuncia que contempla reducir las tropas de EEUU en Alemania tras declaraciones de canciller
El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara en el Edificio de Oficinas Rayburn de la Cámara el 29 de abril de 2026 en Washington, DC.
EEUU

Jefe del Pentágono se enfrenta a legisladores demócratas por la guerra con Irán; les llamó "derrotistas"

Ahí está el núcleo del problema porque la filosofía kantiana no es inocente en este punto. Kant construyó un sistema de una complejidad extraordinaria, con una arquitectura que permite al intérprete moverse con libertad dentro de sus categorías. El deber no se deriva de las consecuencias sino de la forma de la máxima. La ley moral cubre el universo, pero su contenido concreto requiere interpretación.

El reino de los fines es un ideal regulativo, no una descripción del mundo real. Un lector hábil, con motivaciones determinadas, puede encontrar en Kant un andamiaje para justificar casi cualquier cosa que se presente como obediencia a una ley superior, como sometimiento a un orden que trasciende las preferencias individuales o sacrificio de lo particular en nombre de lo universal.

Larijani no llegó al autoritarismo a pesar de Kant, sino que hay razones para pensar que llegó a través de él.

La elección filosófica de estos hombres no es aleatoria. El filósofo del régimen no estudió a John Locke, cuya teoría política arranca del individuo y sus derechos naturales. No estudió a Adam Smith, para quien el mercado es el resultado emergente de millones de decisiones individuales descentralizadas. Tampoco profundizó en John Stuart Mill, que puso la libertad de expresión y la tolerancia como condiciones de cualquier sociedad decente. Estudió al filósofo que construyó la ética como obediencia a la ley racional, que desconfió del sentimiento y de la experiencia como fundamentos morales, que pensó el deber en términos de universalidad abstracta antes que de consecuencias concretas para personas reales.

La filosofía continental, en su rama más austera, ofrece algo que las tradiciones empíricas y liberales no ofrecen, como la posibilidad de elevar la propia certeza al rango de ley universal. El que cree tener acceso a lo que la razón exige puede, desde esa posición, tratar el disenso ajeno no como una opinión legítima sino como una desviación de lo racionalmente necesario.

Esa estructura de pensamiento es funcional al poder autoritario de una manera que el pragmatismo anglosajón, con su desconfianza de los grandes sistemas y su apego a los resultados verificables, no lo es.

Kant no es responsable por Larijani, sino que ciertos sistemas filosóficos son más instrumentalízales que otros. La filosofía del sentido común, la tradición analítica, el empirismo político, tienen resistencias internas contra el mesianismo. Están construidas sobre la duda, sobre la revisión, sobre la primacía de los hechos sobre las categorías. La filosofía kantiana en manos de alguien que ya tiene una conclusión, y esa es que el régimen islámico encarna una ley superior, provee el lenguaje técnico para revestir esa conclusión de necesidad racional.

Larijani no fue un hipócrita que aprendió ética para después ignorarla. Fue algo más perturbador, un intelectual que usó una tradición filosófica sofisticada para construir la arquitectura conceptual de su propia convicción. El régimen no es para él una preferencia política. Es, con toda probabilidad, una derivación de algo que percibe como racionalmente obligatorio. Y esa certeza es lo que lo hace peligroso.

Los hombres que matan por ideología son peligrosos. Los hombres que matan porque están convencidos de que la razón misma los obliga a hacerlo son otra cosa, porque son inapelables.

No hay argumento que los alcance porque esto ya está incorporado al sistema que los sostiene. Cualquier objeción es, desde adentro de esa estructura, simplemente una manifestación de razonamiento defectuoso o de interés particular que se disfraza de principio.

Tres libros sobre Kant no atenuaron lo que Larijani hizo, lo explica.

Las cosas como son

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.

Temas
Te puede interesar

La ONU denuncia 4,000 detenidos y 21 ejecutados en Irán desde el inicio del conflicto

La UE califica de "espantoso" el "ritmo actual" de las ejecuciones contra manifestantes en Irán

Poca probabilidad de que EEUU acepte propuesta de Irán, asfixiado por bloqueo naval

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente federal David Rivera habla con los medios fuera del edificio de Justicia Federal James Lawrence King, el 24 de marzo de 2026 en Miami, Florida.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

El presidente Donald Trump habla en la Cena del Forum Club de Palm Beaches en el Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, el 1 de mayo de 2026.
PRESIÓN GEOPOLÍTICA

Trump afirma que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y plantea presión militar desde el Caribe

El edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington, DC.
Operativo militar

Trump envía una carta al Congreso asegurando que la guerra contra Irán ha "concluido"

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.
EEUU

Discursos de odio contra Trump alimentan la extrema violencia política

Un vendedor ambulante en La Habana y personas que asistieron a la marcha frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
PRESIóN

Trump anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Cuba

Te puede interesar

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.
FLORIDA

Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

Por JESÚS HERNÁNDEZ
De los 69 autobuses adquiridos, solo seis se mantienen en funcionamiento.
FONDOS PÚBLICOS

Inversión millonaria se reduce a 63 autobuses eléctricos fuera de servicio

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.
EEUU

Discursos de odio contra Trump alimentan la extrema violencia política

El presidente Donald Trump habla en la Cena del Forum Club de Palm Beaches en el Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, el 1 de mayo de 2026.
PRESIÓN GEOPOLÍTICA

Trump afirma que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y plantea presión militar desde el Caribe

El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa durante un acto con líderes políticos y comunitarios de su país en Doral.
ESPERANZA EN ALTO

Guanipa proclama en Doral que la liberación de Venezuela "no tiene forma alguna" de fracasar