domingo 31  de  mayo 2026
OFENSIVA

Israel toma el histórico castillo cruzado de Beaufort en el sur del Líbano

El próximo objetivo del avance de Israel será el río Zahrani, según órdenes de evacuación forzada que envió el Ejército a la población libanesa

La bandera israelí ondea sobre el castillo cruzado de Beaufort, en el sur de Líbano

La bandera israelí ondea sobre el castillo cruzado de Beaufort, en el sur de Líbano

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV.- El Ejército de Israel capturó este domingo el histórico castillo de Beaufort en la consolidación de la invasión del sur de Líbano que comenzó en marzo, en medio de la reanudación con los combates contra las milicias del partido chií Hezbolá por la guerra de Irán.

Esto supone su retorno, un cuarto de siglo después, a una milenaria estructura defensiva levantada durante la era de las Cruzadas, de enorme importancia simbólica y estratégica.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, celebró la captura con un mensaje que pone de manifiesto la importancia histórica que representa el castillo, para los árabes Qalat al Shaqif, uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000.

"Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en el día de conmemoración de los mártires de la Guerra de Paz de Galilea, los combatientes de las Fuerzas de Defensa de Israel, liderados por la Brigada Golani, han regresado a la cima de Beaufort e izado de nuevo la bandera de Israel", proclamó Katz.

La UNESCO declaró el castillo de Beaufort como sitio protegido en 2024 junto a los otros cuatro castillos del monte Amel, "un rico patrimonio arquitectónico forjado por las tradiciones de los cruzados, los ayubíes y los mamelucos". Qalat al Shaqif, en particular, fue reconocido como "uno de los castillos de la época de las Cruzadas mejor conservados".

El castillo es, además, una de las posiciones estratégicas más importantes del sur de Líbano: situado como está en una elevada cresta de roca a la orilla de la pronunciada curva de 90º del río Litani, su altura permite avistar gran parte del sur del Líbano, una región que prácticamente está ya bajo control de Israel y servirá, como ocurrió hace casi medio siglo, de base avanzada para facilitar la expansión de la invasión de Líbano que anunció esta semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu dijo el 25 de mayo que ordenó a las Fuerzas Armadas "pisar el acelerador aún más" en la ofensiva militar en Líbano en respuesta a los ataques con drones que han costado la vida a varios militares israelíes en los últimos días.

"Estamos en guerra con Hezbolá. En las últimas semanas nuestros valientes combatientes han eliminado a más de 600 terroristas", expresó Netanyahu en un vídeo difundido este lunes. "Pero no vamos a levantar el pie del acelerador. Al contrario. Les he ordenado pisar el pedal aún más a fondo", señaló.

Río Zahrani

El próximo objetivo del avance israelí será el río Zahrani, a 15 kilómetros al norte del Litani, como apuntan todas las órdenes de evacuación forzada que está enviado el Ejército israelí a la población libanesa durante este fin de semana. "Cualquier movimiento hacia el sur podría poner sus vidas en peligro", avisó el Ejército en una alerta generalizada a todos los ciudadanos libaneses que siguen residiendo entre ambos ríos.

Como prueba, la agencia oficial de noticias libanesa NNA informó que la ciudad de Deir Zahrani, a menos de un kilómetro al sur del río del que toma el nombre, lleva desde esta madrugada siendo escenario de intensos bombardeos israelíes, dirigidos en su mayoría contra el barrio árabe cercano al edificio municipal.

FUENTE: Con información de Europa Press

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