martes 14  de  julio 2026
TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Hermano de Pedro Sánchez inhabilitado por nueve años, no podrá ejercer cargos públicos

La corte sentenció a David Sánchez como “autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa”

David Sánchez, hermano menor del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. (EFE)

David Sánchez, hermano menor del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. (EFE)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. El hermano del presidente del Gobierno español, David Sánchez, fue sentenciado este martes, 14 de julio, a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un tribunal que lo juzgó por haber recibido trato de favor para obtener un puesto de trabajo, informó este martes la corte.

Pero el tribunal de Badajoz, en la región de Extremadura, lo absolvió del delito de tráfico de influencias, que podría haberle acarreado una pena de cárcel.

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La corte sentenció a David Sánchez, hermano menor del dirigente socialista Pedro Sánchez, “a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público” y votar “por tiempo de nueve años”, como “autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa”.

El juicio a su hermano, que tuvo lugar entre mayo y junio, era uno de los principales frentes judiciales que afecta a un debilitado Pedro Sánchez, que gobierna en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos ni muchas de sus iniciativas.

Trabajo creado a su medida

Compositor y director de orquesta con formación y etapas profesionales en San Petersburgo, Toulouse, Tokio y Madrid, David Sánchez fue procesado junto a otras diez personas por haber recibido un trato de favor para hacerse con un trabajo creado a su medida.

El tribunal de Badajoz dictaminó en su sentencia que la creación del cargo de coordinador de conservatorios de Badajoz no era “ni necesaria ni urgente” y obedeció “al interés particular de su adjudicatario y no al interés general”.

“Esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción”, escribieron los magistrados en su fallo.

Las maniobras para crear el puesto se iniciaron en 2016, antes de que Pedro Sánchez accediera a la presidencia del gobierno en 2018 tras una moción de censura. Su hermano David estuvo en el cargo al menos hasta principios de 2025.

“Confianza en la justicia y que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos”, reaccionó en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, quien recordó que la Fiscalía pidió absolver al hermano del jefe del Ejecutivo.

Para Pedro Sánchez, que descartó los reclamos de la oposición de adelantar las elecciones generales, previstas en 2027, el caso de su hermano es otro quebradero de cabeza.

Se suma al de los dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, que han sido o serán juzgados por casos de corrupción (Santos Cerdán y José Luis Ábalos), y al de su esposa Begoña, que está cerca del banquillo de los acusados como sospechosa de tráfico de influencias.

Además, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado por tráfico de influencias a cambio de mordidas.

FUENTE: Con información de AFP

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