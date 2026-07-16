jueves 16  de  julio 2026
JUSTICIA

España: Un tribunal confirma el juicio a la esposa de Pedro Sánchez

Otro caso del abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del socialista Pedro Sánchez

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

AFP ARCHIVO

MADRID.- Un tribunal de segunda instancia español confirmó este jueves que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a juicio por tráfico de influencias y malversación, si bien la exoneró de un tercer delito y le levantó la prohibición de salida del país.

La Audiencia Provincial de Madrid respondió así a varios recursos de Begoña Gómez, quien en definitiva será juzgada en una fecha aún por definir por un jurado popular, tal y como solicitó el juez que la investigó durante dos años, según la resolución judicial consultada por la AFP.

Lee además
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.
CORRUPCIÓN

Empresario ratifica ante juez de España señalamiento contra Delcy Rodríguez, inicia la querella
El delantero español Lamine Yamal, número 19, reacciona al final del partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026. 
Fútbol

España ya está en Nueva Jersey para preparar la final del Mundial ante Argentina

Este es uno de los casos del abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del socialista Pedro Sánchez que amenazan la supervivencia de su precario Gobierno en minoría.

El caso de su esposa gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigió y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados.

"Begoña Gómez es inocente", afirmó a la AFP una fuente de la Presidencia, quien recordó que la causa "tiene su origen en una denuncia falsa de una organización ultraderechista".

Tras revisar los recursos de Gómez, la Audiencia Provincial ordenó "que se continúe" con el proceso para sentarla en el banquillo "por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".

El tribunal la sobreseyó del delito de corrupción en los negocios, al considerar que no hay "indicios" de que haya "percibido dádivas (...) en el marco de la actividad desarrollada por la cátedra".

Asimismo, le levantó las medidas cautelares que le había impuesto el juez instructor de entregar su pasaporte y presentarse ante las autoridades dos veces al mes, al considerar que no existe un "riesgo real y efectivo de fuga".

Por esas restricciones, Gómez no pudo viajar la semana pasada a la cumbre de la OTAN en Turquía para acompañar a Pedro Sánchez, aunque sí fue a Londres a la graduación de su hija gracias a un permiso judicial.

Sánchez se ha visto debilitado por varios frentes judiciales, por los que la oposición de derecha le pide su renuncia, a lo que el jefe del Ejecutivo se niega.

Su hermano menor fue sentenciado el martes pasado a nueve años de inhabilitación para ejercer un cargo público por haber recibido trato de favor para obtener un puesto de trabajo.

Además, dos hombres claves en su ascenso al poder en 2018, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, han sido o serán juzgados por casos de corrupción, mientras que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una gran figura del socialismo y aliado político de Sánchez, fue imputado por tráfico de influencias a cambio de mordidas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Didier Deschamps se despide de Francia con un adiós agridulce tras caer ante España

Red de Rodríguez Zapatero acusada de usar una sociedad en Dubai para explotar minas de oro en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"

El dictador cubano Raúl Castro.
JUSTICIA

Piden a la Fiscalía de EEUU abrir otra investigación contra Raúl Castro por el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro que ha asistido dos veces a audiencia en la corte de Nueva York.
JUSTICIA

Juez de EEUU ordena a Maduro y a Cabello entre otros chavistas pagar $314 millones por torturas en Venezuela

El miedo quedó sepultado
OPINIÓN

El miedo quedó sepultado

El delantero argentino Lionel Messi (C), número 10 del ranking, celebra con sus compañeros la victoria en la semifinal del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, el 15 de julio de 2026. 
Fútbol

Argentina remonta a Inglaterra y defenderá su título en la final del Mundial 2026 ante España

Te puede interesar

Centro Nacional de Huracanes (NHC) vigila dos perturbaciones, una cerca de Florida. 
TEMPORADA CICLÓNICA

Vigilancia en el Golfo: sistema podría desarrollarse cerca de Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade, durante la rueda de prensa sobre el presupuesto. 
TU DINERO

Alcaldesa de Miami-Dade pone sobre la mesa un presupuesto de $14.261 millones

Annette Taddeo.
ELECCIONES 2026

Alcaldes de Miami-Dade y Orange respaldan a Annette Taddeo para directora financiera de Florida

Barco mercante de China saliendo de aguas cercanas a uno de los grandes puertos de ese país.
COMERCIO

EEUU impone nuevo arancel del 25% a Brasil

María Corina Machado planteó en Panamá una negociación responsable con Delcy Rodríguez, 
Política

EEUU asegura que no impide el regreso de María Corina Machado a Venezuela: "Tiene derecho a volver"