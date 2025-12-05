Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto de defensa para 2026

Las autoridades de Israel fijaron este viernes en 112.000 millones de shekels (cerca de 30.000 millones de euros) el presupuesto de defensa para 2026, a pesar del alto el fuego con el grupo terrorista Movimiento de Resistencia Islámica ( Hamás ) dentro de la primera fase de la propuesta estadounidense para el futuro de Gaza.

Los ministros de Defensa y Finanzas, Israel Katz y Bezalel Smotrich, respectivamente, finalmente alcanzaron un acuerdo sobre la cifra, lo que permitió desbloquear la partida tras varios roces por el monto destinado a la financiación militar. El pacto eleva de forma significativa el presupuesto respecto a los 90.000 millones de shekels (23.900 millones de euros) planteados en un inicio.

La oficina de Katz explicó en un comunicado que ambos ministros y altos cargos de sus carteras definieron el marco presupuestario para el próximo año. El acuerdo se apoya en la operatividad de unos 40.000 reservistas y busca aliviar la carga de los efectivos en un contexto de guerra.

El paquete global asciende a unos 725.000 millones de shekels (192.000 millones de euros) para tres años. La partida de defensa contempla medidas para fortalecer a las fuerzas de seguridad en Cisjordania, pavimentar caminos y ejecutar proyectos fronterizos.

“Seguiremos actuando con determinación para reforzar las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, responder plenamente a las necesidades de los combatientes y reducir la carga de los reservistas, con el fin de garantizar la seguridad del Estado en todos los frentes”, afirmó Katz. El Gobierno contaba con un plazo hasta marzo para cerrar los presupuestos y evitar elecciones anticipadas.

CRÍTICAS AL EJECUTIVO

El líder opositor, Yair Lapid, arremetió contra lo que denominó “presupuestos de la corrupción” y acusó al Gobierno de subir los impuestos a todos los israelíes para cubrir los costes generados, según dijo, por “las acciones de los desertores haredíes”.

Lapid reprochó además que el Ejecutivo no analizara recortes en los ministerios ni eliminara fondos de coalición que, a su juicio, fomentan prácticas corruptas. Aseguró que su bloque resolverá este asunto “en el próximo gobierno” y que propondrá unas cuentas “que recojan cambios y reflejen las prioridades nacionales”.

El ex primer ministro Naftali Bennett también rechazó la medida y la describió como un “presupuesto de protección para un Gobierno extorsionado por los desertores del Ejército”, en referencia a la comunidad de judíos ortodoxos. “Buscan llevar a la quiebra a quienes sí sirven en las Fuerzas Armadas”, afirmó.

FUENTE: EUROPA PRESS