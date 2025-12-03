miércoles 3  de  diciembre 2025
Contacto diplomático

Israel afirma que el desarme de Hezbolá es "imprescindible" tras conversaciones con Líbano

EEUU ha promovido conversaciones directas entre los dos países vecinos para estabilizar la región y debilitar aún más a Hezbolá, que tiene el apoyo de Irán

Soldados israelíes realizan maniobras en la Alturas de Golán, cerca de la frontera con Líbano.

Soldados israelíes realizan maniobras en la Alturas de Golán, cerca de la frontera con Líbano.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BEIRUT — Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron este miércoles sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y el movimiento libanés Hezbolá.

A pesar de este nuevo contacto diplomático, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió que esta reunión no equivalía a unas conversaciones de paz más amplias entre ambos países, que oficialmente siguen en estado de guerra.

Lee además
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
PRESIÓN

EEUU aumenta a $5 millones la recompensa por información del líder del Tren de Aragua
 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
Seguridad

EEUU realiza operativo contra inmigrantes "criminales" en Nueva Orleans

El encuentro tuvo lugar en la sede de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Naqura (Líbano), cerca de la frontera con Israel, como parte del mecanismo para supervisar el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024.

Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, habían enviado militares como representantes en sus reuniones con esta fuerza de la ONU.

La delegación libanesa estuvo encabezada por el exembajador en Estados Unidos, Simon Karam, y la israelí la representó Uri Resnick, del Consejo de Seguridad Nacional de Israel.

"La reunión se desarrolló en un ambiente positivo y se acordó elaborar ideas para promover una posible cooperación económica entre Israel y Líbano", indicó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, Nawaf Salam indicó que el objetivo de este tipo de reuniones es lograr "el cese de las hostilidades [y] la retirada total de Israel" del territorio libanés, donde el ejército israelí mantiene posiciones en el sur.

"Las relaciones económicas vendrán al final del proceso de normalización, que debe producirse después de la paz", dijo a la prensa.

"Aún no hemos llegado a ese punto", agregó el mandatario, quien señaló que Líbano no tiene intención de firmar una paz separada con Israel.

La embajada de Estados Unidos en Beirut indicó que Morgan Ortagus, enviada especial de Estados Unidos para Líbano, también asistió a la reunión.

Washington ha estado ejerciendo presión sobre Líbano para que desarme rápidamente a la milicia terrorista de Hezbolá. Su embajada celebró la inclusión de representantes civiles en las conversaciones.

"Su inclusión refleja el compromiso del Mecanismo de facilitar discusiones políticas y militares con el objetivo de lograr seguridad, estabilidad y una paz duradera para todas las comunidades afectadas por el conflicto", señaló.

Ortagus estuvo en Jerusalén un día antes, donde se reunió con Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar.

Conversaciones directas

Estados Unidos ha promovido conversaciones directas entre los dos países vecinos para estabilizar la región y debilitar aún más a Hezbolá, que tiene el apoyo de Irán.

El gobierno de Beirut afirma que está preparado para negociar con su vecino del sur. De su parte, Netanyahu ha manifestado en varias ocasiones que Líbano debería sumarse a los Acuerdos de Abraham, que permitieron a varios países árabes y musulmanes normalizar sus relaciones con Israel.

En 1983, tras la invasión israelí de Líbano, ambos países mantuvieron conversaciones directas que dieron lugar a la firma de un acuerdo para establecer relaciones pero que nunca fue ratificado.

El anuncio de los contactos del miércoles se produce días después del primer aniversario del inicio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá, el 27 de noviembre de 2024.

El alto el fuego puso fin a más de un año de hostilidades que estallaron después de que el grupo lanzara ataques en apoyo a su aliado palestino, Hamás.

Desmantelar a Hezbolá

A pesar de la tregua, Israel ha bombardeado repetidamente Líbano, alegando que debe impedir que el grupo reconstruya sus capacidades militares.

Según un plan aprobado por Beirut, el ejército libanés debería desmantelar las infraestructuras militares de Hezbolá situadas al sur del río Litani antes de finales de año, para después hacer lo mismo en el resto del país.

La oficina de Netanyahu reiteró el miércoles que el desarme de Hezbolá era "imprescindible".

Israel considera que los esfuerzos libaneses son insuficientes, por lo que ha intensificado sus ataques en las últimas semanas.

El día en que se cumplió un año de la tregua, el ejército israelí afirmó que en ese tiempo había llevado a cabo unas 1.200 "actividades específicas" y "eliminado a más de 370 terroristas" de Hezbolá, Hamás y otros grupos palestinos.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

Israel confirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en un "ataque de precisión" en Beirut

Posponen el juicio al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencias en España

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

Temporada de huracanes en Florida
ENCUESTA REVELADORA

Un tercio de residentes de Florida evalúa irse por clima extremo y situación financiera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
PRESIÓN AL RÉGIMEN

Trump anuncia operaciones terrestres en Venezuela "muy pronto" y asegura que Maduro se "irá"

Imagen referencial.
JUSTICIA

Arrestan en Florida a pareja acusada de saquear más de 40 tiendas en dos meses

Foto aérea de la entrada a una de las tiendas de la cadena minorista Costco.
MERCADO MINORISTA

Cadena de supermercados Costco presenta demanda contra aranceles

Te puede interesar

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. 
Última hora

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional
Innovación como disuasión

EEUU anuncia la creación de su primer escuadrón de drones de ataque unidireccional

A Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, lo detuvieron la primera semana de enero en Caracas.
Desaparición forzada

Edmundo González califica la condena del régimen chavista a su yerno de "venganza política"

La secretaria de Seguridad Nacional Kritie Noem habla con agentes de inmigración.
INMIGRACIóN

EEUU detiene procesos de residencia y ciudadanía a inmigrantes de Cuba, Venezuela y otros países

video
DETENIDO

Artista cubano "El Insurrecto" bajo custodia de ICE