ROMA-. “Los contagiados son mucho más, tal vez 100 veces más”, así lo afirmó Ilaria Capua, la directora del One Health Center of Excellence de la Universidad de Florida, porque “las pruebas utilizadas identifican el virus y no los anticuerpos. En consecuencia, no sabemos cuántos están infectados, contando los sintomáticos y los asintomáticos”.