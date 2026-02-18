miércoles 18  de  febrero 2026
DEPORTES

Unión Europea boicoteará la apertura de los Juegos Paralímpicos por Rusia

Un representante del CPI dijo que los atletas de Rusia y Bielorrusia estarían presentes en los Juegos Paralímpicos en Italia con sus símbolos nacionales

Glenn Micallef, Comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea, habla durante un congreso en Bruselas, el 12 de febrero de 2026.

PAU BARRENA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRUSELAS.- El Comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), Glenn Micallef, anunció este miércoles que no acudirá a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina el 6 de marzo después de que los deportistas de Rusia y Bielorrusia fueran autorizados a competir con sus banderas nacionales.

"Mientras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania continúe, no puedo apoyar la restitución de los símbolos nacionales, banderas, himnos y uniformes, que son indisociables de este conflicto", publicó en redes sociales el político maltés, considerando "inaceptable" que se haya invitado a deportistas de ambos países sin haber superado pruebas clasificatorias.

Anze Lanisek, de Eslovenia, luego de competir en una fase de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 10 de febrero de 2026.
DEPORTES

Pasión en los Juegos Olímpicos por coleccionar pins se perpetúa en Milán
Un atleta cruza la meta en una competición de los Juegos Olímpicos de Invierno, el 13 de febrero de 2026.
DEPORTES

Conozca las mejores actuaciones de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

El martes, un representante del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Craig Spence, anunció a la AFP que rusos y bielorrusos estarían presentes en los Juegos Paralímpicos en Italia con sus símbolos nacionales, al contrario que en los Juegos Olímpicos actualmente en curso, donde deben hacerlo bajo bandera neutral y tras cumplir una serie de condiciones.

Juegos Olímpicos de Invierno (1)
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 comenzaron el pasado 6 de febrero.

El CPI concedió seis invitaciones a Rusia y cuatro a Bielorrusia.

Esa decisión fue considerada "decepcionante y escandalosa" este miércoles por el ministro de Deportes ucraniano, Matvii Bidny, en la red social X.

"En Rusia, el deporte paralímpico se ha convertido en un pilar para las personas que (Vladimir) Putin ha enviado a Ucrania a matar y que han vuelto de Ucrania heridas y con discapacidades", añadió el ministro.

"Darles una plataforma significa dar voz a la propaganda de guerra", denunció.

Rechazaron un boicot

El presidente del Comité Paralímpico Ucraniano, Valery Sushkevich, declaró el martes a la AFP que estaba "indignado" por la noticia, pero rechazó un boicot porque cree que Vladimir Putin podría venderlo como un triunfo ruso sobre los paralímpicos ucranianos.

La ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina tendrá lugar el 6 de marzo y el evento se clausurará el 15 de marzo.

La decisión del CPI sobre Rusia y Bielorrusia marca un paso significativo hacia la reintegración deportiva de ambos países, vetados de la escena deportiva internacional desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, con el apoyo de Bielorrusia.

FUENTE: AFP

