domingo 15  de  febrero 2026
DEPORTES

Estos son los deportistas más laureados en los Juegos Olímpicos de Invierno

Luego de que Johannes Klaebo consiguiera su noveno oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno este domingo, ¿cómo queda el listado histórico de ganadores?

El noruego Johannes Klaebo participa en una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno, el 15 de febrero de 2026.

El noruego Johannes Klaebo participa en una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno, el 15 de febrero de 2026.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TESERO.- El esquiador de fondo Johannes Klaebo consiguió un histórico noveno oro olímpico en unos Juegos de Invierno este domingo en Tesero, donde sumó además su undécima medalla en este evento.

Tras esta hazaña, así quedan las clasificaciones de los deportistas más laureados en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno:

Lee además
El mánager Dave Roberts, de los Dodgers de Los Ángeles, observa durante la práctica de bateo antes del primer juego de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto en el Rogers Center el 24 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. 
Béisbol

Manager de los Dodgers quiere dirigir a Team USA en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028
Mariah Carey actúa en la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, Italia. 
POLÉMICA

¿Mariah Carey cantó en directo o no en los Juegos Olímpicos?, organizadores se niegan a aclarar

Deportistas con mayor número de medallas en los JJOO de Invierno:

1. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018): 15 medallas (8 oro, 4 plata, 3 bronce)

2. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 14 medallas (8 oro, 4 plata, 2 bronce)

3. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 13 medallas (6 oro, 5 plata, 2 bronce)

4. Arianna Fontana (ITA/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026): 13 medallas (3 oros, 5 plata, 5 bronce) - Todavía en activo

4. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 12 medallas (8 oro, 4 plata, 0 bronce)

Embed

5. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 11 medallas (9 oro, 1 plata, 1 bronce - Todavía en activo)

6. Raïssa Smetanina (URSS+CEI/esquí de fondo, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992): 10 medallas (4 oro, 5 plata, 1 bronce)

7. Stefania Belmondo (ITA/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002): 10 medallas (2 oro, 3 plata, 5 bronce)

8. Liubov Iegorova (CEI+RUS/ski de fond, 1992, 1994, 2002): 9 medallas (6 oro, 3 plata, 0 bronce)

9. Claudia Pechstein (GER/patinaje de velocidad, 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2014, 2018): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

. Johannes Thingnes Boe (NOR/biatlón, 2014, 2018, 2022): 9 medallas (5 oro, 2 plata, 2 bronce)

Deportistas con más títulos en JJOO de Invierno:

1. Johannes Klaebo (NOR/esquí de fondo, 2018, 2022, 2026): 9 oros - Todavía en activo

2. Marit Bjoergen (NOR/esquí de fondo, 200

2, 2006, 2010, 2014, 2018): 8 oros

. Ole Einar Bjoerndalen (NOR/biatlón, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014): 8 oros

. Björn Daehlie (NOR/esquí de fondo, 1988, 1992, 1994, 1998): 8 oros

5. Ireen Wüst (NED/patinaje de velocidad, 2010, 2014, 2018, 2022): 6 oros

. Martin Fourcade (FRA/biatlón, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Viktor An (KOR+RUS/patinaje short-track, 2006, 2010, 2014): 6 oros

. Tobias Wendl (GER/luge, 2014, 2018, 2022): 6 oros

. Natalie Geisenberger (GER/luge, 2010, 2014, 2018): 6 oros

. Liubov Iegorova (CEI+RUS/esquí de fondo, 1992, 1994, 2002): 6 oros

. Lidia Skoblikova (URSS/patinaje de velocidad, 1960, 1964): 6 oros

NOTA: el deportista con más medallas y más títulos en la historia de los Juegos Olímpicos, incluyendo los de verano, es el nadador estadounidense Michael Phelps, que entre 2004 y 2016 se colgó 28 medallas, 23 de ellas de oro.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Pasión en los Juegos Olímpicos por coleccionar pins se perpetúa en Milán

Conozca las mejores actuaciones de Latinoamérica en los Juegos Olímpicos de Invierno

Deportistas acaban con preservativos en los Juegos Olímpicos de Invierno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista general del parqueo donde se encuentra la cafetería La Lunita.
OPERATIVO FEDERAL

Redada policial termina con el cierre del bar La Lunita en Hialeah

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"

La amnistía es una esperanza para familiares de presos políticos en Venezuela. 
VENEZUELA

Para una verdadera ley de amnistía hay que cambiar hasta los jueces

El chavismo excarceló a 17 presos políticos en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, en la madrugada de este 14 de febrero. Dentro del grupo están los sindicalistas José Elías Torres, y William Lizardo, así como el joven Gabriel Sánchez Piña
DDHH

Régimen venezolano excarcela a otros 17 presos políticos: quedan 644

Imagen referencial de una patrulla del Sheriff de Miami-Dade.
BAJO INVESTIGACIÓN

Agente de la policía de Miami-Dade arrestado en investigación por presunto delito de naturaleza sexual

Te puede interesar

Una persona baja escaleras mientras alumbra con un teléfono este miércoles, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba: media isla a oscuras este domingo con apagones simultáneos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta fotografía, proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 11 de mayo de 2025, muestra al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (izq.), llegando a Mascate. Irán y Estados Unidos iniciaron su cuarta ronda de negociaciones nucleares en Mascate, según informaron medios iraníes el 11 de mayo de 2025. 
POLÍTICA EXTERIOR

Irán confirma segunda ronda de negociaciones sobre su programa nuclear con EEUU en Ginebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia en Mar-a-lago, Palm Beach, Florida.
NEGOCIACIONES

Trump pide a Hamás que proceda a un desarme "total e inmediato"

Czestochowa, Polonia.
TURISMO

Czestochowa, tranquila ciudad con poderoso espíritu

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, durante un encuentro con la prensa en la Fundación Heritage, en Washington
VENEZUELA

María Corina Machado pide bloquear flujo de dinero que el régimen usa "para la represión y la corrupción"