Jubilados instan al Congreso y a Trump a aumentar pagos de la seguridad social para el próximo año

Jubilados en EEUU tienen beneficios del Seguro Social y otros. En Miami lograron el primer lugar en actividades de voluntariado para adultos mayores per cápita, según una investigación.

MIAMI.- La Liga de Ciudadanos Mayores insta al Congreso y al presidente Donald Trump a aumentar los gastos de seguridad social para el próximo año, al urgirles a estas personas cubrir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo, el ente reiteró su petición de que se implante un método diferente para calcular el ajuste anual del costo de la vida.

Al día de hoy, de acuerdo con diferentes estimaciones, el incremento rondaría los $77 mensuales para llegar a la cantidad de $ 2,103.45, sin embargo, quedarían por debajo de los $2700 que requieren para pagar los costos en alimentación y medicinas, entre otros. Les faltarían $597.

Usamos sus ganancias anuales totales para calcular sus créditos de Seguridad Social. La cantidad necesaria para un crédito en 2018 es de $ 1,320. Puede ganar un máximo de cuatro créditos por año

Las diferentes estimaciones

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) sugiere un aumento del 3.6%.

Mary Johnson, analista independiente dela seguridad social, proyecta un incremento del 3.7%.

La Liga de Ciudadanos Mayores aspiran un alza del 3.8%, toman en cuenta el informe de ajuste de costos de vida (COLA Watch).

Nuevo método

La Liga de Ciudadanos Mayores propone un nuevo método para calcular el COLA en función de una métrica reciente: Índice de Precios al Consumidor para Personas Mayores (IPC-E), que fue planteado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

Pese a que fue introducido en 1987 de manera experimental, utiliza el mismo sistema subyacente de recopilación que el IPC, pero en su lugar calcula la cesta de consumo para reflejar cómo gastan realmente su dinero los estadounidenses mayores. Toma una instantánea de las prioridades de gasto de los jubilados, así como cuánto gastan de su propio bolsillo.

“El ajuste por costo de vida (COLA) a veces se ha considerado inadecuado, ya que no refleja los patrones de los beneficiarios del Seguro Social”, dijo Rich Johnson, vicepresidente de seguridad Financiera del Instituto de Políticas de la AARP.

Añadió que: “Las personas de 62 años de edad o más gastan más en vivienda y atención médica, por ejemplo, y menos en transporte, alimentos, bebidas y ropa”.

Los beneficiarios del Seguro Social tienen 62 años de edad o más, (excepto algunos que reciben prestaciones por discapacidad) y son más que la mayoría de los trabajadores asalariados y administrativos urbanos.

¿Cómo se paga actualmente?

El COLA se calcula usando el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (IPC-W), el cual se basa en una cesta de bienes estática. Los críticos argumentan que este índice no refleja los verdaderos patrones de gasto de las personas mayores de 62 años de edad, quienes destinan, como se ha dicho, una mayor proporción de su dinero a vivienda y atención médica.

Obstáculos para el nuevo método

No ha sido implementado oficialmente porque aún se considera una métrica experimental, cuenta con una muestra de población menor (lo que lo hace más vulnerable a errores) y existen debates sobre si refleja con precisión la realidad de los costos de vivienda para los jubilados.

El nuevo método (IPC-E) asigna el 49.1% de los gastos de los jubilados a vivienda, en comparación con el 42.7% para los trabajadores, dado que muchos adultos mayores ya han pagado sus hipotecas, el precio de la vivienda podría, de hecho, tener un papel menos importante en su costo de vida, según argumenta la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Pese a que todavía no se ha llegado a una conclusión sobre cómo ajustar las prestaciones para las personas mayores ha reiterado la necesidad de que los pagos de la Seguridad Social se ajusten a los gastos de este colectivo.

“Estamos viviendo un aumento de la inflación cuando más de la mitad de las personas mayores ya no pueden costearse un nivel de vida básico”, dijo en junio Shannon Benton, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Mayores, que agregó que “muchos adultos mayores ya tienen que saltarse citas médicas debido a los costos, lo que a la larga nos cuesta más a todos cuando cambiamos la atención preventiva por la atención de emergencia”.

Insistió en que “un ajuste por costos de la vida del 3.8% puede parecer mucho en comparación con el 2.8% del año pasado, pero no será suficiente para compensar la diferencia entre lo que ganan las personas mayores y lo que necesitan para vivir con dignidad”.

FUENTE: Con información de Yahoo News