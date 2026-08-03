Mochilas listas: Amigos for Kids entrega útiles y alivia los gastos escolares de familias en Miami

El evento fue organizado este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí de La Pequeña Habana.

Los adultos, además de acompañar a los niños, accedieron a información sobre servicios disponibles para los hogares del condado.

Este proyecto se repite cada verano antes del regreso a clases.

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.

MIAMI.- Mochilas, cuadernos, uniformes, loncheras, botellas reutilizables para agua y otros artículos esenciales fueron entregados este domingo a más de 700 niños de Miami-Dade antes del regreso a las aulas.

La jornada, organizada este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí, de La Pequeña Habana, reunió a menores previamente inscritos, quienes acudieron acompañados por sus padres o tutores legales.

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La distribución forma parte de The Blue Backpack Project. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

Además de recoger los productos, los pequeños participaron en juegos, actividades recreativas y recibieron distintos obsequios. Los adultos, por su parte, accedieron a información sobre servicios disponibles para los hogares del condado.

“Esta entrega representa mucho más que mochilas y útiles escolares. Se trata de acompañar a los padres, aliviar parte del estrés que enfrentan las familias y asegurarnos de que los niños lleguen al salón de clases sintiéndose preparados, apoyados y orgullosos”, expresó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de Amigos For Kids.

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

La iniciativa responde a una realidad que se repite cada verano: preparar a varios hijos para el comienzo del calendario académico puede representar un desembolso considerable. A los materiales solicitados por las escuelas se suman la vestimenta, los recipientes para alimentos y bebidas, así como otras necesidades cotidianas.

La distribución de poco más de 700 paquetes forma parte de The Blue Backpack Project, una campaña que movilizó a 70 voluntarios, empresas y representantes comunitarios para reunir recursos destinados a estudiantes de sectores con ingresos limitados.

Fundada en 1991, Amigos For Kids es una entidad sin fines de lucro con sede en Miami que impulsa programas de orientación para padres, acompañamiento familiar, propuestas extraescolares y proyectos comunitarios enfocados en el bienestar y la protección de la niñez.