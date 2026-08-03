martes 4  de  agosto 2026
REGRESO A CLASES

Mochilas listas: Amigos for Kids entrega útiles y alivia los gastos escolares de familias en Miami

Niños previamente inscritos recibieron uniformes, loncheras, botellas para agua y otros productos necesarios para comenzar el nuevo curso

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
La distribución forma parte de The Blue Backpack Project.

La distribución forma parte de The Blue Backpack Project.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
70 voluntarios se dieron cita para apoyar la iniciativa.

70 voluntarios se dieron cita para apoyar la iniciativa.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Entre los artículos distribuidos hubo botellas reutilizables para agua.

Entre los artículos distribuidos hubo botellas reutilizables para agua.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Este proyecto se repite cada verano antes del regreso a clases.

Este proyecto se repite cada verano antes del regreso a clases.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Los pequeños participaron en juegos, actividades recreativas y recibieron distintos obsequios.

Los pequeños participaron en juegos, actividades recreativas y recibieron distintos obsequios.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Los adultos, además de acompañar a los niños, accedieron a información sobre servicios disponibles para los hogares del condado.

Los adultos, además de acompañar a los niños, accedieron a información sobre servicios disponibles para los hogares del condado.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
El evento fue organizado este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí de La Pequeña Habana.

El evento fue organizado este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí de La Pequeña Habana.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Mochilas, cuadernos, uniformes, loncheras, botellas reutilizables para agua y otros artículos esenciales fueron entregados este domingo a más de 700 niños de Miami-Dade antes del regreso a las aulas.

La jornada, organizada este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí, de La Pequeña Habana, reunió a menores previamente inscritos, quienes acudieron acompañados por sus padres o tutores legales.

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La distribución forma parte de The Blue Backpack Project.

La distribución forma parte de The Blue Backpack Project.

Además de recoger los productos, los pequeños participaron en juegos, actividades recreativas y recibieron distintos obsequios. Los adultos, por su parte, accedieron a información sobre servicios disponibles para los hogares del condado.

“Esta entrega representa mucho más que mochilas y útiles escolares. Se trata de acompañar a los padres, aliviar parte del estrés que enfrentan las familias y asegurarnos de que los niños lleguen al salón de clases sintiéndose preparados, apoyados y orgullosos”, expresó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de Amigos For Kids.

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.

Más de 700 mochilas fueron distribuidas durante la jornada.

La iniciativa responde a una realidad que se repite cada verano: preparar a varios hijos para el comienzo del calendario académico puede representar un desembolso considerable. A los materiales solicitados por las escuelas se suman la vestimenta, los recipientes para alimentos y bebidas, así como otras necesidades cotidianas.

La distribución de poco más de 700 paquetes forma parte de The Blue Backpack Project, una campaña que movilizó a 70 voluntarios, empresas y representantes comunitarios para reunir recursos destinados a estudiantes de sectores con ingresos limitados.

Fundada en 1991, Amigos For Kids es una entidad sin fines de lucro con sede en Miami que impulsa programas de orientación para padres, acompañamiento familiar, propuestas extraescolares y proyectos comunitarios enfocados en el bienestar y la protección de la niñez.

El evento fue organizado este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí de La Pequeña Habana.

El evento fue organizado este domingo desde las 10:00 a.m y hasta la 1:00 p.m., por Amigos For Kids en el Parque José Martí de La Pequeña Habana.

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