Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra.

Las negociaciones "están ocurriendo en estos momentos", explicó a periodistas Trump, quien aseguró: "Nosotros somos claros al respecto; son ellos los que lo niegan", afirmó el presidente.

Conflicto EEUU anuncia que "todo daño" a buques en Ormuz será pagado con "fondos iraníes en posesión de EEUU"

"Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

En conversación con periodistas en el Despacho Oval, el mandatario insistió en que "si esto no sucede, no habrá más oportunidades".

Bloque naval continúa

Trump advirtió a Irán que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta que haya un "acuerdo o rendición total", después de que Teherán negara estar en negociaciones con Washington.

La arremetida se produce mientras persiste la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

"¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos! Piden una reunión, algunos dirían que 'suplican', comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Teherán afirmó el lunes que las únicas conversaciones que mantiene son con Omán, para pactar la gestión del estrecho de Ormuz.

Trump insistió en que ese pasaje "ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos".

Y en referencia al bloqueo de los puertos iraníes, añadió: "Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un acuerdo o una rendición total", escribió.

Acuerdo nuclear

El presidente estadounidense, siguiendo un esquema que se ha vuelto familiar desde el inicio de la guerra hace cinco meses, amenazó a Irán con bombardeos masivos antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

"Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán", aseguró el domingo.

Trump dijo al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para contrarrestar el programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

A pesar de los repetidos ataques estadounidenses, Irán mantiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en toda la región, y los ataques iraníes a barcos en Ormuz han afectado gravemente al comercio energético mundial. Sin embargo, EEUU e Israel han logrado destruir la armada naval y aérea.

FUENTE: Con información de EFE y AFP