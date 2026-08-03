Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

MIAMI. — Florida registró en 2025 la cifra más alta de enfermedad de Hansen o lepra desde que comenzó su actual sistema de vigilancia epidemiológica, mientras los datos preliminares de 2026 sitúan a Miami-Dade entre los condados con nuevos diagnósticos.

Los registros del Departamento de Salud de Florida muestran que el estado contabilizó 36 casos en 2025, por encima del máximo anterior de 29 registrado en 2015.

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De ese total, 27 pacientes habrían contraído la infección dentro de Florida, uno en otro estado y tres fuera de Estados Unidos. En cinco casos, el lugar de exposición no pudo determinarse.

La cifra no significa, sin embargo, que exista un brote único ni una fuente común de transmisión. Las autoridades asignan cada caso al condado donde residía la persona cuando fue identificado, sin que ello permita establecer necesariamente dónde o cuándo ocurrió la exposición.

Hasta mediados de julio pasado, Florida había recibido reportes preliminares de otros 17 casos. Los pacientes residían en Brevard, Charlotte, Duval, Highlands, Lake, Lee, Manatee, Miami-Dade, Okeechobee, Orange, Seminole, St. Johns, Sumter y Volusia.

Los números pueden variar después de las investigaciones, la confirmación de diagnósticos o la reclasificación de expedientes.

Mayor concentración en centro del estado

La enfermedad de Hansen, conocida históricamente como lepra, sigue siendo poco frecuente en Florida. La mayor concentración reciente ha aparecido en el centro del estado, sobre todo en Brevard, que acumuló 20 de los 27 casos estatales de 2020 y también encabezó las estadísticas en varios años anteriores.

En el sur de Florida, la incidencia ha sido considerablemente menor. Palm Beach reportó un caso en 2024 y otro en 2023, mientras Miami-Dade figura entre los condados con reportes preliminares durante 2026.

Debido a que la bacteria crece lentamente y los síntomas pueden tardar hasta 20 años en aparecer, el domicilio del paciente no prueba que la infección se originó en ese territorio.

La enfermedad es causada principalmente por la bacteria Mycobacterium leprae y puede afectar la piel, los nervios periféricos, los ojos y el revestimiento interno de la nariz.

Entre sus posibles señales aparecen manchas claras, rojizas o descoloridas, pérdida de sensibilidad, piel seca o engrosada, úlceras indoloras, debilidad muscular y problemas oculares.

No se transmite por contacto casual

El Departamento de Salud de Florida señaló que alrededor del 95% de las personas posee inmunidad natural. La transmisión entre humanos requiere, por lo general, contacto cercano y prolongado durante meses con una persona infectada que no recibe tratamiento.

La enfermedad no se contrae por estrechar la mano, sentarse junto a un paciente, conversar brevemente o compartir un mismo espacio por poco tiempo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calculan que hasta 225 personas reciben el diagnóstico cada año en Estados Unidos.

Posibles medios de contagio

Los armadillos de nueve bandas pueden portar la bacteria y son considerados una posible fuente de algunos casos adquiridos en el sur de Estados Unidos. No obstante, el riesgo es bajo y no todos los pacientes han tenido contacto con esos animales.

Investigaciones también examinan si la bacteria puede permanecer temporalmente en la tierra. Las autoridades recomiendan evitar el contacto con armadillos y usar guantes al trabajar con suelo, en especial cuando existen heridas abiertas.

La enfermedad de Hansen tiene cura mediante una combinación de antibióticos durante uno o dos años. El diagnóstico temprano resulta importante porque el tratamiento tardío puede permitir lesiones permanentes en los nervios y discapacidades, aunque los datos actuales no justifican una alarma generalizada.