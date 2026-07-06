lunes 6  de  julio 2026
ESPAÑA

Juez niega petición a la esposa de Pedro Sánchez para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara

El juez Juan Carlos Peinado retiró a Begoña Gómez el pasaporte el pasado 20 de junio como medida cautelar hasta que se celebre el juicio por corrupción

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

AFP ARCHIVO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID — La justicia denegó la petición de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de asistir a la cumbre de la OTAN que comienza el martes en Ankara, Turquía, aunque sí le permitirá viajar a Londres entre el miércoles y el viernes para asistir a la graduación de su hija.

El juez Juan Carlos Peinado retiró a Begoña Gómez el pasaporte el pasado 20 de junio como medida cautelar hasta que se celebre el juicio en el que se la investiga por cuatro delitos en relación a una cátedra que codirigió en una universidad pública madrileña.

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La semana pasada, Gómez pidió al magistrado autorización para ir con Sánchez a la cumbre de la OTAN de Ankara (martes y miércoles), y de allí, ir después a Londres antes de regresar a España para poder asistir a la graduación de su hija.

Fue el juez Antonio Viejo —que sustituye a Peinado durante sus vacaciones de verano— el que resolvió este lunes la petición, considerando que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa".

También apuntó a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Su viaje a Londres

El juez, que no levantó la retirada del pasaporte en el caso de Turquía, sí lo hizo para Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", según señaló en el auto.

El abogado de Gómez recalcó que el viaje se realizaría "con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos" y pedía incluir la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

Esta decisión judicial fue considerada como incomprensible por el Gobierno socialista español, y fuentes del Palacio de la Moncloa insistieron en que la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

La última vez que Gómez acudió junto a su marido a una cumbre de la Alianza fue el año 2023, cuando se celebró en la capital de Lituania, Vilnius, después de haber hecho de anfitriona junto a él en varios actos celebrados en la cumbre que tuvo lugar en Madrid el año anterior.

FUENTE: Con información de EFE

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