martes 30  de  junio 2026
ESPAÑA

Begoña Gómez solicita permiso judicial para viajar con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN

La esposa del presidente español pidió recuperar temporalmente su pasaporte para asistir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de una de sus hijas

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.

AFP ARCHIVO
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó autorización al juez Juan Carlos Peinado para salir temporalmente de España entre el 7 y el 10 de julio y acompañar al mandatario a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se celebrará en Ankara, Turquía.

La petición, presentada por su abogado Antonio Camacho, incluye la devolución provisional de su pasaporte, retenido como parte de las medidas cautelares impuestas por el magistrado que dirige la investigación. La autorización para realizar el desplazamiento aún permanece pendiente.

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De acuerdo con el escrito de la defensa, Gómez integrará la delegación oficial española que asistirá al encuentro internacional y permanecerá bajo el dispositivo de seguridad que acompaña habitualmente al jefe del Ejecutivo durante sus compromisos en el exterior. Además, se comprometió a entregar nuevamente el documento de viaje una vez concluya su salida del país.

Tras participar en la reunión de la Alianza Atlántica, la esposa del presidente tiene previsto trasladarse al Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas antes de regresar a territorio español el 10 de julio en un vuelo comercial.

El requerimiento fue presentado pocos días después de que Peinado ordenara la retirada del pasaporte y prohibiera a Gómez abandonar el país como medida cautelar. La decisión respondió, según la resolución judicial, al considerar que existía riesgo de fuga debido a la gravedad de los delitos que forman parte de la causa.

El proceso incluye presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La defensa de Gómez rechaza las acusaciones y sostiene que todas sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.

Ahora corresponderá al instructor del caso decidir si suspende temporalmente las restricciones impuestas para permitir la salida al extranjero o mantiene vigentes las condiciones fijadas mientras avanza la investigación.

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